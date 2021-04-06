عاجل.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان نشرته على تويتر: الحادث وقع فى مدينة فريدريك صباح اليوم الثلاثاء، يوجد حاليًا ضحيتان ومشتبه به واحد".

وبالأمس، أعلنت الشرطة فى ولاية ألاباما الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار بعد اندلاع مشاجرة فى منتزه فى الولاية الأمريكية.