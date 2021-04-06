جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيان نشرته على تويتر: الحادث وقع فى مدينة فريدريك صباح اليوم الثلاثاء، يوجد حاليًا ضحيتان ومشتبه به واحد".
وبالأمس، أعلنت الشرطة فى ولاية ألاباما الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار بعد اندلاع مشاجرة فى منتزه فى الولاية الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.