نظام نور eduwave تسجيل رياض الأطفال 1443 رابط noor.moe.gov.sa برقم الهوية الوطنية

يبدأ غداً الأربعاء 2021/04/07 الموافق 25 شعبان 1443 تسجيل الأطفال للروضات للعام الدراسي القادم، عبر رابط نظام نور التعليمي، من خلال دخول ولي الأمر برقم الهوية الوطنية في حالة أن يكون لولي الأمر حساب سابق، أما في حالة عدم وجود حساب يجب عمل حساب لولي الأمر ليتمكن من الدخول على النظام وتسجيل أبنائه، ويقدم النظام العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يمكن ولي الأمر من متابعة مستوى أبنه في المدرسة والاطلاع على درجاته ونتائج أخر العام، ويقدم الخدمات للمعلمين والمعلمات ومن خلال موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة تسجيل الأبناء في الروضات للعام القادم.

الدخول عبر منصة نور التعليمية الإلكترونية.

تسجيل البيانات المطلوبة لدخول النظام “الاسم، رمز التحقق، كلمة المرور”.

الضغط على تسجيل الدخول ومنها إلي أيقونة تسجيل طالب جديد.

تحديد التسجيل لرياض الأطفال وتحديد مستوى الطفل بحسب تاريخ الميلاد.

ملء البيانات المطلوبة عن الطفل وولي الأمر.

الضغط على أيقونة التالي ثم الدخول على بيانات الروضة والموافقة على الإقرار.

الضغط على تسجيل الطالب وبذالك تتم عملية التسجيل بنجاح.

رابط نظام نور التعليمي لتسجيل الروضات 1443موعد بداية التسجيل للروضات 1443

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن بداية التسجيل للأطفال في الروضات هو يوم الأربعاء 25 من شهر شعبان الجاري، قبل حلول شهر رمضان، التي سوف تتم فيها أختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021.

نظام نور تسجيل طالب جديد عبر الجوال

يجب أن يحضر ولي الأمر شهادة التحصينات الأساسية وصورة من سجل الأسرة للطلاب السعوديين.

الطلاب الغير سعوديون صورة من جواز السفر وصورة من شهادة التحصين وصورة من ألأقامه النظامية.

طلاب مجلس التعاون الخليجي صورة من جواز السفر، صورة من البطاقة للهوية الوطنية موضح بها تاريخ الميلاد.

المستوى الأول : يجب أن يتم الطفل 3 سنوات كاملة. المستوى الثاني : يجب أن يتم الطفل 4 سنوات كاملة. المستوى الثالث : يجب أن يتم الطفل 5 سنوات كاملة.

المستندات المطلوبة في التقديم لرياض الأطفال للعام 1443شروط التسجيل للروضاتنظام نور المركزي تسجيل طالب جديد

اعتمدت وزارة التعليم السعودية نظام نور لتسجيل الطلاب في الروضات والصفوف الأولى من التعليم، وهو نظام إلكتروني يوفر الوقت والمجهود ويستطيع الطالب الحصول من خلاله على كافة المعلومات والخدمات، من نتائج العام ويمكن الأب من متابعة أبنائه، وهو نظام يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الإستراتيجية، التي تهدف إلي ميكنة كل الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.