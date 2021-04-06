- 1/2
- 2/2
من المقرر أن تتم فعاليات مباراة الذهاب بدور الربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين ريال مدريد وليفربول على أرض ستاد ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويمكن الاستمتاع بمتابعة المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 الرياضية بجودة عالية وبإشارة قوية، ولهذا يمكن الاستمتاع بالقناة من خلال ضبط تردد قناة بي ان سبورت 1 على جهاز الاستقبال عبر الاقمار الصناعية يوتلسات وسهيل-1.تردد بي ان سبورت 1 الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم
تم إطلاق قناة بي ان سبورت الرياضية بتاريخ الأول من مارس 2021، ويمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية اليوتلسات 8 درجات غرب وسهيل-1 25.5 درجة شرق، كما يمكن متابعة قناة بي ان سبورت 1 ومتابعة مباراة ريال مدريد وليفربول من خلال ضبط بيانات الترددات الآتية:تردد بي ان سبورت 1 على اليوتلسات
- القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب.
- التردد 11013
- القطبية أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
- القمر الصناعي أسترا.
- التردد 11547
- القطبية أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
يتم اطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وليفربول في اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أبريل و 24 من شعبان هجريًا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
كما تتم المباراة بين الفريق الإسباني ريال مدريد والفريق البريطاني ليفربول، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كما يلي:تشكيل فريق ريال مدريد اليوم
- تيبو كورتوا.
- فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – داني كارباخال.
- لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.
- فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.
- أليسون.
- أندي روبرتسون – أوتشان كاباك – فابينيو – ألكسندر أرنولد.
- جورجينيو فاينالدوم – تياجو ألكنتارا – كيرتس جونز.
- ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.
الوسوم
من المقرر أن تتم فعاليات مباراة الذهاب بدور الربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين ريال مدريد وليفربول على أرض ستاد ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويمكن الاستمتاع بمتابعة المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 الرياضية بجودة عالية وبإشارة قوية، ولهذا يمكن الاستمتاع بالقناة من خلال ضبط تردد قناة بي ان سبورت 1 على جهاز الاستقبال عبر الاقمار الصناعية يوتلسات وسهيل-1.تردد بي ان سبورت 1 الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم
تم إطلاق قناة بي ان سبورت الرياضية بتاريخ الأول من مارس 2021، ويمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية اليوتلسات 8 درجات غرب وسهيل-1 25.5 درجة شرق، كما يمكن متابعة قناة بي ان سبورت 1 ومتابعة مباراة ريال مدريد وليفربول من خلال ضبط بيانات الترددات الآتية:تردد بي ان سبورت 1 على اليوتلسات
- القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب.
- التردد 11013
- القطبية أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
- القمر الصناعي أسترا.
- التردد 11547
- القطبية أفقي.
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 2/3
يتم اطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وليفربول في اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أبريل و 24 من شعبان هجريًا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
كما تتم المباراة بين الفريق الإسباني ريال مدريد والفريق البريطاني ليفربول، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كما يلي:تشكيل فريق ريال مدريد اليوم
- تيبو كورتوا.
- فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – داني كارباخال.
- لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.
- فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.
- أليسون.
- أندي روبرتسون – أوتشان كاباك – فابينيو – ألكسندر أرنولد.
- جورجينيو فاينالدوم – تياجو ألكنتارا – كيرتس جونز.
- ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد بي ان سبورت 1 الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.