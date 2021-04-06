من المقرر أن تتم فعاليات مباراة الذهاب بدور الربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين ريال مدريد وليفربول على أرض ستاد ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ويمكن الاستمتاع بمتابعة المباراة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 الرياضية بجودة عالية وبإشارة قوية، ولهذا يمكن الاستمتاع بالقناة من خلال ضبط تردد قناة بي ان سبورت 1 على جهاز الاستقبال عبر الاقمار الصناعية يوتلسات وسهيل-1.

تردد بي ان سبورت 1 الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول اليوم

تم إطلاق قناة بي ان سبورت الرياضية بتاريخ الأول من مارس 2021، ويمكن استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية اليوتلسات 8 درجات غرب وسهيل-1 25.5 درجة شرق، كما يمكن متابعة قناة بي ان سبورت 1 ومتابعة مباراة ريال مدريد وليفربول من خلال ضبط بيانات الترددات الآتية:

القمر الصناعي يوتلسات 8 درجات غرب.

التردد 11013

القطبية أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي أسترا.

التردد 11547

القطبية أفقي.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد بي ان سبورت 1 على اليوتلساتتردد بي ان سبورت 1 على القمر الصناعي أستراموعد مباراة ريال مدريد وليفربول

يتم اطلاق صافرة مباراة ريال مدريد وليفربول في اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أبريل و 24 من شعبان هجريًا في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

كما تتم المباراة بين الفريق الإسباني ريال مدريد والفريق البريطاني ليفربول، ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كما يلي:

تيبو كورتوا.

فيرلاند ميندي – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – داني كارباخال.

لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس.

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو.

أليسون.

أندي روبرتسون – أوتشان كاباك – فابينيو – ألكسندر أرنولد.

جورجينيو فاينالدوم – تياجو ألكنتارا – كيرتس جونز.

ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

تشكيل فريق ريال مدريد اليومتشكيل فريق ليفربول اليوم