ترقيات الوظائف الإدارية وزارة التعليم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الأربعاء القادم 25 شعبان 1442

قامت وزارة التعليم بالمملكة بفتح باب الترقيات في الوظائف الإدارية، عبر نظام فارس الخدمة الذاتية، حيث أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الرسمي على تويتر، عن فتح باب الترقيات الإدارية بوزارة التعليم، وهذه الترقيات تشمل الموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة عشر فما دونها، وعلى من تنطبق عليه شروط الترقية التوجه إلى رابط النظام وتحديث بياناتهم قبل الموعد المحدد، ويجب على الموظف الذي تنطبق عليه شروط الترقية، الدخول على “منصة بياناتي” لتحديث بياناته الوظيفية قبل الموعد المحدد للترقية.

خطوات عمل حساب على نظام فارس

يتم رفع وإرفاق بطاقة الترقية عبر النظام، ولذلك عليك عمل حساب على نظام فارس، ولطي تستطيع عمل حساب لابد من اتباع الخطوات الآتية.

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة من البريد الإلكتروني، رقم الجوال، السجل المدني، حساب الأيبان.

سيتم ارسال كود للتأكيد قم بتسجيل الكود المرسل على الجوال.

الضغط على التالي.

انتظر قليلاً حتى تصلك رسالة بها رمز التفعيل على الموقع.

أضف رمز التفعيل ثم اضغط على تسجيل وبذلك تكون أنهيت عملية التسجيل بنجاح.

تحديث البيانات الخاصة بهم عبر “منصة بياناتي” الوظيفية التابعة لوزارة الموارد البشرية.

قم بإضافة كافة الدورات التي قمت بالحصول عليها على منصة فارس “صلاحية بياناتي”.

وجود تقويم أداء وظيفي عن طريق نظام فارس حتى يتمكن من الدخول على بطاقة الترقية واتمام الإجراءات المطلوبة.

يتم اعتماد البرامج التدريبية الأخرى من المدير المباشر في النظام

ماهي الإجراءات التي يجب عملها من قبل الموظفيننظام فارس الخدمة الذاتية

هي فرع من فروع نظام فارس للموارد البشرية، وهي عباراه عن مجموعة من الخدمات التي يستطيع المعلم والإداري والمستخدم والعامل الحصول عليها بطريقة بسيطة من على منصة نظام فارس.