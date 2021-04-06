استمرار محاكمة نتنياهو لليوم الثاني

استمرار محاكمة نتنياهو لليوم الثانيكشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، أن محاكمة رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تتواصل لليوم الثاني على التوالي بهدف الاستماع إلى بعض الشهود في الملفات المتهم بها.

وقالت الصحيفة: إن المدير العام السابق لموقع واللا العبري إيلان يشوعاه، سيواصل تقديم شهادته بشأن المحتوى الذي كان ينشر في الموقع لتعزيز مكانة نتنياهو وعائلته، ومهاجمة خصومه.

واتهمت المدعية العامة ليآت بن آري خلال تقديم مرافعتها، نتنياهو بإساءة استخدام السلطة الموكلة إليه، في محاولة منه لتحقيق منفعة شخصية.

وكان أولى جلسات مرحلة الإثبات الاستدلالية، والسماع لشهادات الشهود في القضايا التي يحاكم بها نتنياهو، بدأت أمس حيث تم إعفاؤه من حضور باقي الجلسات ومنها جلسة اليوم، عقب حضوره أمس الجلسة الافتتاحية.