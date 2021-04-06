إصدار وتجديد جواز السفر عبر ابشر في دقائق

إصدار وتجديد جواز السفر عبر منصة ابشر الكترونيا من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر والتي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي لذلك تعمل المملكة العربية السعودية علي تحسين خدماتها الإلكترونية وتقديمها لمواطنيها بالمملكة وذلك للتطور التكنولوجي الذي وصلت آلية المملكة وتطور وسائل الاتصال الحديثة بالسعودية، فنظرا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلي تحويل جميع خدماتها إلكترونيا في العديد من الصالح الحكومية التي تعمل علي توفير الراحة لمواطنيها وتوفير الوقت اللازم لاستخراج أو الاستعلام عن أي خدمه الاستعلام عن تأشيرة واستخراج الأوراق، حيث يمكن للمواطن السعودي معرفه كيفيه تجديد رخصه القيادة والسيارة عبر ابشر مع العديد من الخدمات التي تقدمها بوابه ابشر، ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح إصدار وتجديد جواز السفر بالتفصيل ومعرفه الشروط اللازمة تجاه الحصول علي الخدمة ومعرفه كيفيه الحصول عليها أيضا بكل التفاصيل ومعرفه الرسوم الخاصة تجاه الخدمة مع معرفه الرسوم الخاصة تجاه خدمه الإصدار و خدمه التجديد بكل سهوله ويسر وذلك الكترونيا من خلال منزلك.

إصدار وتجديد الجواز السعودي

الجواز، يعتبر من اهم المواثيق التي يجتاحها المواطن في حياته للقيام بالسفر والتنقل بين الدول أو السفر الداخلي داخل المملكة السعودية، فلذا عملت المملكة علي تطوير خدمه إصدار وتجديد الجواز السعودي عبر بوابه ابشر الإلكترونية، فلذلك يتمكن المواطن أو ولي أمرة أو أي فرد في الأسرة باستخراج أو تجديد الجواز إلكترونيا وذلك يوفر للمواطن الوقت والراحة التامة ويمكن أيضا إصدار تأشيرة خروج وعوده، وتتطلب خدمه إصدار الجواز اختيار المواطن أو الفرد المراد إصدار الجواز ليه وإدخال بعض بيانات إصدار الجواز الموافقة علي الإقرار مع ضرورة تسجيل العنوان لاستلام الجواز عبر البريد السعودي، ويمكن أيضا للمواطن الاستمتاع بخدمه استخراج وتجديد البطاقة إلكترونيا عبر بوابه ابشر مع العديد من الخدمات التي تقدمها البوابة لجميع مواطنين المملكة.

شروط إصدار الجواز السعودي

يمكن للمواطن السعودي استخراج جواز سفر عبر بوابه ابشر إلكترونيا بعد توافر بيانات إصدار الجواز، لذلك لابد من توافر بعض الشروط التي يجب علي المواطن المراد استخراج الجواز له وهي:

سداد رسوم الخدمة وسداد الخالفات المرورية علي المواطن آن وجدت.

وجود بصمه وصوره للمواطن الذي يريد استخراج الجواز.

أن يكون مقيم بالمملكة عند استخراج جواز.

ألا يكون مرافق لاحد في جواز سفر اخر وعدم وجود جواز ليه.

يمكن استخراج جواز سفر من الأبناء ( الذكور ) إذا كان عمره اقل من 21 عام وألا يكون متزوج و ( الأنثي ) إذا كان عمرها اقل من 21 عام.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

عملت بوابه ابشر أيضا علي خدمه تجديد الجواز من خلالها إلكترونيا وذلك لابد من توافر بعض الشروط المطلوبة لكي تتم خدمه تجديد الجواز ولابد توافرها في المواطن السعودي:

وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديده.

سداد رسوم الخدمة وسداد المخالفات المرورية إن وجدت.

وجود بصمه وصوره خاصه للمواطن.

كيفيه استخراج وتجديد الجواز ورسومه

يمكن المواطنين تفعيل الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص لبوابه ابشر واختيار خدماتي ثم خدمات ثم الجوازات ثم اختيار تجديد الجواز أو استخراج جواز حسب ما يريده المواطن وتتمثل قيمه رسوم يجب علي المواطن دفعها لكي يقوم بالخدمة وهي :

300 ريال سعودي لمده 5 سنوات صلاحيه علي جواز السفر.

600 ريال سعودي لمده 10 سنوات صلاحيه علي جواز السفر.

وبعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة بالأعلى ومعرفه وسداد الرسوم الخاصة لكي يتم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي وبعدها يتم اتباع الخطوات الأتية لكي يتم التجديد أو الإصدار وهي:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص بوابه ابشر.

تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم.

اختيار خدماتي وبعدها يتم الضغط علي خدمات.

اختيار الجوارات.

اختيار إصدار جواز سفر سعودي أو تجديد سفر سعودي.

يتم ملئ جميع البيانات صحيحه.

وبعدها يتم تنفيذ الخدمة بنجاح.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون شرحنا لكم كيفيه وتجديد الجواز السعودي والرسوم المقررة لاستخدام الخدمة، وعملت أيضا بوابه ابشر علي تقديم خدماتها عبر أجهزة ابشر الإلكترونية ولذلك لتقديم الراحة لدي مواطنيها وتوفير الوقت والمجهود والتي يمكن من خلالها تنفيذ جميع خدمات ابشر.