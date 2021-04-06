موعد صرف حساب المواطن شهر شعبان 1442 أبريل 2021 في المملكة العربية السُّعُودية هو اكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها من المواطنين السعوديين في الفترة الحالية مما يحدثه من ضجة من كل شهر في المواعيد المحددة له؛ حيث انه عدّ من أكثر الخِدْمَات أهمية في المملكة ويزداد عدد المواطنين المنضمين إليه كل شهر ويلفت الأنظار حوله منذ انطلاقته، وفيما يلي من هذا المقال علي موقع ثقفني سوف نعرض التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع بما فيهم موعد الصرف.

موعد صرف حساب المواطن شهر شعبان

من المتعارف عليه أن المملكة العربية السُّعُودية تقوم بصرف دفعات حساب المواطن بشكل شهري للمواطنين لكي يتلقوا الدعم؛ ويتم صرف الدفعات في تاريخ محدد بالنسبة إلي شهور العام الميلادي ويوافق يوم العاشر من كل شهر؛ أي إن الدفعة الجديدة سوف يتم صرفها في تاريخ العاشر من شهر أبريل لعام 2021م؛ ولكن تختلف الأيام في الشهور الهجرية فليس لها يوم ثابت تصرف فيه؛ وفي الشهر الحالي وهو شهر شعبان سوف يتم صرف الدفعة في تاريخ التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1442 هجرياً.

وبعدما تقوم المملكة العربية السُّعُودية بعملية الإيداع في هذا الموعد يمكن لجميع المواطنين الذي لديهم حق الانتفاع بحساب المواطن التوجه لسحب الدفعة الخاصة بهم في اليوم الذي يلي يوم الإيداع مباشرةً.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حساب المواطن هو يعد شكل من أشكال الدعم التي تحاول المملكة العربية السُّعُودية تقديمه للمواطنين السعوديين محدودي الدخل للتحسين من المستوي المعيشي لهم؛ وذلك في محاولة منها لإرضاء مواطنيها وجعلهم سعداء، ولكي يتمكن المواطن السعودي من التسجيل في هذا الدعم والاستفادة منه وصرف حساب المواطن كل شهر يجب أن يتوافر به عدة شروط ومن أهمها ما سوف نذكره فيما يلي: