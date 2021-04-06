نظام نور لتسجيل الأطفال للروضات 1443 بخطوات بسيطة جداً تعرف عليها

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن طريقة لتسجيل أبنائهم على الروضات، عبر نظام نور فهذا الموضوع من أهم المواضيع التي كثر عنها البحث عبر محرك البحث جوجل في المملكة العربية السعودية، وما هي الطريقة الصحيحة والرسمية لتسجيل الأطفال في الروضات العام القادم 1443، وماهي الشروط الواجب توافرها حتى يتم التسجيل، وفي هذا المقال وعبر موقع ثقفني نعرض عليكم بالتفصيل الإيجابات الشافية الوافية على كل هذه التساؤلات.

في البداية يجب الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

كتابة كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة (الاسم، رمز التحقق المرئي المكون من أرقام وحروف، كلمة السر).

الضغط على أيقونة تسجيل دخول.

الضغط على أيقونة تسجيل أبناء.

الدخول على تسجيل طالب جديد.

ملء البيانات الخاصة بالطفل بشكل صحيح وكذلك بيانات ولي الأمر والأم ثم الضغط على التالي.

إدخال رقم الهوية أو رخصة الإقامة وتاريخ الميلاد وتحديد صلة القرابة.

قم بتحديد الصف ثم صفحة بيانات الطالب ثم الضغط على التالي.

الدخول على صفحة بيانات المدرسة والموافقة على الإقرار.

رابط نظام نور وطريقة التسجيلموعد التسجيل لرياض الأطفال

يبدأ التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال عبر نظام نور، يوم الأربعاء القادم الموافق 25 من شعبان 1442، 7 أبريل 2021، ويكون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين.

بعد اختيار الصف الدراسي للطالب يجب إدخال بعض البيانات الخاصة بالطالب وهي كالتالي.

إدخال الأسم الأول باللغتين العربية والإنجليزية.

إدخال اسم الأب الأول.

إدخال اسم الجد والعائلة باللغتين العربية والأجنبية.

تحديد المدرسة التي ترغب في وجود الطفل بها وكذلك تحديد الإدارة التعليمية.

يتعهد ولي الأمر بأن كافة البيانات التي أدخلها صحيحة ثم الضغط على تسجيل.

وجود شهادة صحية للطفل صادرة من مستشفى معتمدة ومعترف بها.

أن يكون الطفل قد أتم ثلاث سنوات عند التقديم بالنسبة للمستوى الأول.

المستوى الثاني يكون عمر الطفل أربع سنوات عند التقديم.

المستوى الثالث للأطفال البالغين 5 سنوات.

طريقة تسجيل بيانات الطالب على نظام نورشروط التسجيل لرياض الأطفال