رابط تسجيل بطاقات الترقية 1442 للإداريين بوزارة التعليم عبر نظام فارس الخدمة الذاتية تفاصيل هامة

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أعلنت وزارة التعليم عن رابط تسجيل بطاقات الترقية للموظفين الإداريين بها، وهو عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وتعمل وزارة على ترقية الموظفين العاملين بها وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، ورفع معنوياتهم لأن الترقيات تشعر الموظف بتقدير الجهة التي يعمل بها لعمله مما يجعله يتفانى في العمل، ويقدم أقصى ما عنده من جهد في العمل، وقد نشرت الوزارة على موقعها الرسمي عبر تويتر، عن موعد فتح باب الترقيات والمفاضلات بين العاملين في الترقيات، وشروط الترقية والدرجات التي يشملها قرار الترقية، وكل هذه التفاصيل سنقدمها لمتابعي موقع ثقفني في داخل هذا المقال فتابعونا.رابط تسجيل بطاقات الترقية نظام فارس الخدمة الذاتية
- الدخول على حسابك عبر نظام فارس الإلكتروني.
- تسجيل بياناتك الوظيفية المطلوبة في استمارة التسجيل.
- الضغط على أيقونة حفظ البيانات المسجلة.
- الضغط على إرسال البيانات.
كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت منذ فترة عن ترقية 12 ألف موظف في الوزارة، وهي أكبر عدد يتم ترقيته دفعة واحدة في الوزارة منذ نشأتها، والآن تفتح باب التسجيل للترقيات للعاملين بالوظائف الإدارية من شاغلي الدرجات من الثالث عشر فما دونها، كل ذالك من أجل جعل الموظف يعمل في ظل ظروف تجعله يعطى كل طاقته في العمل، لأن الترقية ترفع من معنويات الموظفين في أي مصلحة حكومية.منصة بياناتي الوظيفية لتحديث بيانات الموظفين
- الدخول عبر رابط منصة بياناتي الوظيفية.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- أضافه وتسجيل البيانات الجديدة التي ترغب في تسجيلها.
- الضغط على تحديث البيانات وبذالك تتم عملية التحديث.
نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تقدم خدماتها لمنسوبي وزارة التعليم إلكترونياً، من تقديم على الترقيات، وطلب أجازة من العمل، وطلب إنهاء الإحارة، ولا يحتاج النظام الذهاب إلي الجهة التي قدمت إليها الطلب بل يمكنك متابعة الطلب إلكترونياً ومعرفة نتيجة الطلب عبر النظام، ويجب أن يكون الموظف له حساب مفعل على نظام فارس للاستفادة من كل الخدمات التي يقدمها النظام لمنسوبي وزارة التعليم السعودية.
الوسوم
أعلنت وزارة التعليم عن رابط تسجيل بطاقات الترقية للموظفين الإداريين بها، وهو عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وتعمل وزارة على ترقية الموظفين العاملين بها وتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، ورفع معنوياتهم لأن الترقيات تشعر الموظف بتقدير الجهة التي يعمل بها لعمله مما يجعله يتفانى في العمل، ويقدم أقصى ما عنده من جهد في العمل، وقد نشرت الوزارة على موقعها الرسمي عبر تويتر، عن موعد فتح باب الترقيات والمفاضلات بين العاملين في الترقيات، وشروط الترقية والدرجات التي يشملها قرار الترقية، وكل هذه التفاصيل سنقدمها لمتابعي موقع ثقفني في داخل هذا المقال فتابعونا.رابط تسجيل بطاقات الترقية نظام فارس الخدمة الذاتية
- الدخول على حسابك عبر نظام فارس الإلكتروني.
- تسجيل بياناتك الوظيفية المطلوبة في استمارة التسجيل.
- الضغط على أيقونة حفظ البيانات المسجلة.
- الضغط على إرسال البيانات.
كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت منذ فترة عن ترقية 12 ألف موظف في الوزارة، وهي أكبر عدد يتم ترقيته دفعة واحدة في الوزارة منذ نشأتها، والآن تفتح باب التسجيل للترقيات للعاملين بالوظائف الإدارية من شاغلي الدرجات من الثالث عشر فما دونها، كل ذالك من أجل جعل الموظف يعمل في ظل ظروف تجعله يعطى كل طاقته في العمل، لأن الترقية ترفع من معنويات الموظفين في أي مصلحة حكومية.منصة بياناتي الوظيفية لتحديث بيانات الموظفين
- الدخول عبر رابط منصة بياناتي الوظيفية.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية.
- أضافه وتسجيل البيانات الجديدة التي ترغب في تسجيلها.
- الضغط على تحديث البيانات وبذالك تتم عملية التحديث.
نظام فارس الخدمة الذاتية من أهم الأنظمة الإلكترونية التي تقدم خدماتها لمنسوبي وزارة التعليم إلكترونياً، من تقديم على الترقيات، وطلب أجازة من العمل، وطلب إنهاء الإحارة، ولا يحتاج النظام الذهاب إلي الجهة التي قدمت إليها الطلب بل يمكنك متابعة الطلب إلكترونياً ومعرفة نتيجة الطلب عبر النظام، ويجب أن يكون الموظف له حساب مفعل على نظام فارس للاستفادة من كل الخدمات التي يقدمها النظام لمنسوبي وزارة التعليم السعودية.
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