سعر البنزين لشهر ابريل 2021 أرامكو السعودية تعتمد التسعيرة الجديدة

تقوم شركة أرامكو السعودية المسئولة عن إعلان تسعيرة البنزين بشكل شهري بإعلان سعر البنزين لشهر ابريل 2021 بعد إن يتم إعتماد التسعيرة الجديدة من قبل الشركة، ونتيجة تكرار عمليات البحث من قبل آلاف المواطنين أو الوافدين في المملكة العربية السعودية للتعرف علي الأسعار الجديدة لشهر ابريل، نقدم لحضراتكم الاسعار الجديدة التي يتم تطبيقها في جميع محطات الوقود حول مدن المملكة خلال ساعات قليلة من الآن ويتم الإشراف والمراقبة عليها من قبل المعنيين بذلك العمل من الشركة.

سعر البنزين لشهر ابريل 2021

علي الرغم من الإرتفاع الملحوظ في أسعار النفط لشهر مارس الماضي إلا انة من المتوقع إن تشهد أسعار شهر أبريل انخفاض ملحوظ، ونتيحة عدم استقرار سعر البنزين ومشتقاته علي وتيرة واحدة لفترة طويلة يتم إعتماد سعر البنزين في السعودية من قبل شركة أرامكو بشكل شهري وهو نظام تم إعتمادة والعمل بة حديثا مع بداية العام الجديد 2021، حيث كانت تعمل الشركة بنظام الربع ثانوي وتم تغيير النظام ليتم إعتماد التسعيرة الجديدة في اليوم التاسع من كل شهر والعمل بعا فعليا في جميع منافذ بيع الوقود في اليوم العاشر.

أرامكو السعودية سعر البنزين لشهر ابريل 2021

حتي اللحظة الراهنة لم يتم تغيير أسعار البنزين لشهر مارس، ولازالت جميع محطات الوقود تطبق التسعيرة القديمة وهي

بنزين 91 1.9 ريال سعودي.

بنزين 95 2.4 ريال سعودي.

جاز 0.75 ريال سعودي.

كيروسين 0.52 ريال سعودي.

ونتيجة تاثير سعر البنزين في السعودية بشكل رسمي ومباشر على كافة القطاعات الاخري يتم ترقب سعر البنزين لشهر ابريل من قبل الألف من المواطنين، والتي تخضع لقانون حوكمة الطاقة وتتغير وفقا لتغير ظرف وأوضاع الدول العالمية حيث تتاثر بشكل مباشر وغير مباشر، وتشرف شركة أرامكو السعودية علي أي تلاعب في الأسعار المعتمدة من قبل الشركة ويتم إتاحة الفرصة للإبلاغ في حالة وجود شكاوي.