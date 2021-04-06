أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 19 غارة على محافظتين

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طيران العدوان يشن 19 غارة على محافظتين

شن طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء أربع غارات على محافظة الجوف. طيران العدوان يشن 19 غارة على محافظتينشن طيران العدوان السعودي اليوم الثلاثاء أربع غارات على محافظة الجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الحزم. كما شن طيران العدوان السعودي اليوم أيضا 15 غارة على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب. وذكر مصدر أمني أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديريتي مدغل وصرواح وثلاث غارات أخرى على مديريتي مجزر وجبل مراد.



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