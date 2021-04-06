رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان إلى 50 ألف معتمر

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و (100 ألف مصلٍ) يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





وأكد المصدر، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هى من خلال تطبيقى (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعياً لتوخى الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق. كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا) وذلك من حساب المعتمر أو المصلى مباشرة.

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