داعش يختطف 19 شخصا غالبيتهم من المدنيين وسط سوريا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع الجيش السورى فى ريف محافظة حماة الشرقى، عمد التنظيم الإرهابى إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة، و11 مدنياً فى منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أيضاً عن "اختطاف عدد من أهالى قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابى".