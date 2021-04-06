هذه أكثر الدول تضرراً من كورونا

هذه أكثر الدول تضرراً من كوروناكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الاجمالية تخطت حاجز الـ132 مليونا، بما يقارب 424 ألف إصابة، تعافى منهم 106 ملايين، وأكثر من 750 ألف مريض، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليونين وأكثر من 874 ألف وفاة.

وحسب الإحصاءات المعلنة يومنا هذا، سجلت دول العالم الإثنين تراجعاً طفيفاً جدا في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة محدودة في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 475 ألف و943 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,356 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وما تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية، تليها البرازيل التي أصبحت تعاني بشدة من الوباء في المرتبة الثانية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (569,282 وفاة)، والبرازيل (333,153 وفاة)، والمكسيك (204,399 وفاة)، والهند (165,577 وفاة)، وبريطانيا (126,862 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (31,496,976 إصابة)، والبرازيل التي تخطت اليوم عتبة الـ13 مليوناً بواقع (13,023,189 إصابة)، والهند (12,686,049 إصابة)، وفرنسا (4,833,263 إصابة)، وروسيا (4,589,540 إصابة).