أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 147 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 147 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 147 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 6 خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الجبلية، وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي وكيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية.

وأشار المصدر، إلى أن الخروقات شملت أيضاً 19 خرقًا بقصف مدفعي و106 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.