أخبار اليمن : في هذه الحالة يصبح حليب البقر مضراً بالصحة

في هذه الحالة يصبح حليب البقر مضراً بالصحة
ترى خبيرة التغذية ماريا شوبينا أنه إذا كان لديك حساسية من بروتين حليب البقر، مع عوز اللاكتاز أوعدم تحمله يجب عليك التخلي عن تناول منتجات الألبان.
وأشارت إلى أن حليب البقر ليس من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها للبالغين ويمكن عدم إدراج منتجات الألبان في النظام الغذائي، ولكن من المهم إضافة مصادر أخرى للكالسيوم والبروتين.
وأوضحت الخبيرة أنه إذا كان لديك حساسية من بروتين حليب البقر، يمكنك البحث عن بديل في منتجات حليب الماعز أو الأغنام، وفقاً لوكالة سبوتنيك.
ولفتت إلى أنه في حالة عدم تحمل اللاكتوز، أو عوز اللاكتوز - وهي حالة لا ينتج فيها اللاكتوز في جسم الإنسان بالكمية المناسبة، وهو إنزيم يكسر سكر الحليب، يمكنك أيضًا العثور على بديل.
وأضافت: "في نفس الوقت (مع عدم تحمل اللاكتوز) يشعر الشخص بعد تناول منتجات الألبان بأحاسيس مزعجة في الجهاز الهضمي. في مثل هذه الحالات، يتم أيضًا استبعاد منتجات الألبان، بدءًا من الحليب، يمكنك محاولة ترك منتجات الألبان، لأنها تحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز، وغالبًا ما يتم تحملها بشكل طبيعي. إذا كان الشخص لا يتحمل منتجات الحليب المخمر، فيمكن تجربة بديل على شكل حليب خالٍ من اللاكتوز أو تناول أدوية تحتوي على اللاكتوز".
إذا كان الشخص يشعر بأعراض غير سارة بعد تناول منتجات الألبان، يمكن ترك تلك الأطعمة التي تسبب هذه الأعراض في النظام الغذائي. ونصحت أنه يمكن تحديد قائمة الأطعمة المسموح بها عن طريق الاحتفاظ بمفكرة طعام.
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