العراق: داعش لا يقدر على مجابهتنا حاليا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجى، أن الأجهزة الأمنية العراقية قامت بجهد كبير فى تتبع ودحر تنظيم داعش الإرهابى من العراق، من خلال التتبع والملاحقة واستنفار الجهد الأمنى والاستخبارى وتغيير الخطط الأمنية لملاحقة هذه العناصر.





وقال الخفاجى، فى تصريح تلفزيونى، إن هناك تعاونًا بين العراق وكافة الدول سواء دول الجوار أو دول العالم فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم فى إنجاح العمليات الاستباقية، وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية التى كان يخطط لها التنظيم سواء داخل أو خارج العراق.

وأكد الخفاجى أن فلول "داعش" فى العراق ليس لديهم القدرة على مجابهة أو مقاومة القوات العراقية، وأن هذه الفلول تعمل بشكل مجاميع منفردة فى محاولة منها لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية.

وأوضح الخفاجى، حول مهمة الناتو والتحالف الدولى فى العراق، أن مهمة الناتو هى مهمة تدريبية بحتة، مؤكدا أن مهمة التحالف مهمة استخباراتية وقتالية، مشيرًا إلى العمليات الكبرى التى انتهت منذ عدة أيام والتى قام خلالها التحالف الدولى بتوجيه أكثر من 181 ضربة جوية فى منطقة تدعى سلسلة جبال قراشو، وتم خلالها القضاء على أكثر من 42 إرهابيًّا.