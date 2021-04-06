حكومة كوت ديفوار الجديدة.. 41 وزير بينهم 8 نساء برئاسة باتريك أتشى

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان تلاه المسئول الإيفوارى، وقع رئيس جمهورية كوت ديفوار "ساحل العاج"، الحسن واتارا، اليوم على مرسوم رئاسى بتعيين أعضاء الحكومة الجدد، وهم 41 شخصية بينهم 8 نساء ووزير منتدب وأربع وزراء دولة.

يذكر أن آخر حكومة تم تشكيلها فى يوليو 2020 برئاسة أمادو كوليباليو، وظلت دون أى تغيير فى عهد رئيس الوزراء الراحل حامد باكايوكو وتألفت من 41 وزيرا و7 وزراء دولة.

وتولى باتريك أتشى القيادة المؤقتة للحكومة فى 10 مارس الماضى، قبل تعيينه رسميًّا رئيسًا للوزراء فى 26 مارس الماضى بعد وفاة حميد باكايوكو فى ألمانيا بعد صراع مع المرض.