رئيس بيلاروس يدعو إلى تقليص وجود بعض سفارات بلاده في الخارج 

قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه في بعض البلدان لا معنى للاحتفاظ بسفارات الجمهورية لديها وبطاقم عمل كامل من الدبلوماسيين.
وأضاف لوكاشينكو في اجتماع حول تحسين شبكة البعثات الدبلوماسية البيلاروسية في الخارج، اليوم الثلاثاء، "تُظهر تجربتنا الطويلة الأمد أن الوجود الدبلوماسي البيلاروسي في بعض البلدان غير فعال .. فلماذا نحتفظ بسفاراتنا وننفق أموال الميزانية على صيانتها؟ في مثل هذه الحالات، من الضروري العمل على أساس المعاملة بالمثل، كما حدث مؤخرا مع بولندا وليتوانيا".
وتابع الرئيس البيبلاروسي قائلا: "من المهم ألا يتحول نظام هيئات السلك الدبلوماسي بأي شكل من الأشكال إلى هيكل متحجر منقطع عن الحياة".
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