مادة الإيبوكسي للأرضيات جددي شكل شقتك برسومات وألوان لا مثيل لها

انتشرت في الأونة الأخيرة موضة استخدام مادة الإيبوكسي للأرضيات فبدلاً من استخدام السراميك والبلاط والخامات المختلفة لتغطية الأرضيات أصبح الخبراء يستخدمون تلك المادة المميزة لتعطي شكل مميز للمكان، لذلك وفرنا لكم في هذا المقال أحدث المعلومات حول تلك المادة وأسعارها بالإضافة إلى خطوات ةضعها غلى البلاط.

مادة الإيبوكسي للأرضيات طريقة عمل أرضيات الإيبوكسي:

يتم إضفة تلك المادة إلى الأرضيات التي عليها البلاط أو السراميك ولا توضع على الأرض بشكل مباشر وتضاف إليه لتعطي مظهر جمالي بديع كما يتميز بألوان رائعة وزاهية ورسومات ثلاثية الأبعاد تجعل بيتك يبدو كأنه لوحة فنية حية.

يتم عمل الأرضيات من تلك المادة كالآتي:

يتم أولاً تنظيف الأرضية جيداً وكنسها للتخلص من الأتربة وتكون نظيفة تماماً حتى لا تؤثر الشوائب على الطلاء. يقوم المتخصصين بإزالة المادة اللاصقة بين فواصل البلاط وقشطها جيداً. يؤتى بمادة الإيبوكسي ويتم وضعها لتملأ تلك الفراغات أولاً والفواصل بين البلاط. يتم التأكد من أن كل الفراغات قد تشبعت بمعجون الإيبوكسي حتى لا تترك أي فراغات. يتم توزيع سيلر الإيبوكسي على الأرض. يخلط العمال مكونات الإيبوكسي معاً ثم وضعها على الأرض. يتم توزيع الخليط على كل المساحة باستخدام المشط المسنن. يستخدمون بعد ذلك الرولة المدببة لتفريغ الهواء وذلك بعد رسم الرسمة المطلوبة.

بي سي ايبوكسي لحام بارد للمعادن 1.5 أونصة ب75 ريال سعودي.

بي سي اي ايبوكسي لحام بارد 5. باوند عبوتين للخلط 95 ريال.

بي سي كلير 1 أونصة لحام بارد شفاف مقاوم للماء 59 ريال.

2 جالون ايبوكسي للاسطح والطاولات وصناعة المجوهرات 223 ريال.

1 جالون ايبوكسي لارضيات الكراج الكونكريت الخارجية والداخلية 258 ريال.

50 رطل من الايبوكسي للارضيات مكون من ثلاث عبوات بثلاث مراحل للأرضيات الخرسانية أو الخشبية أو الاسفلتية 1919 ريال.

أسعار مادة الإيبوكسي للأرضيات في السعودية: