مادة الإيبوكسي للأرضيات جددي شكل شقتك برسومات وألوان لا مثيل لها

- 1/2
- 2/2
انتشرت في الأونة الأخيرة موضة استخدام مادة الإيبوكسي للأرضيات فبدلاً من استخدام السراميك والبلاط والخامات المختلفة لتغطية الأرضيات أصبح الخبراء يستخدمون تلك المادة المميزة لتعطي شكل مميز للمكان، لذلك وفرنا لكم في هذا المقال أحدث المعلومات حول تلك المادة وأسعارها بالإضافة إلى خطوات ةضعها غلى البلاط.مادة الإيبوكسي للأرضيات طريقة عمل أرضيات الإيبوكسي:
يتم إضفة تلك المادة إلى الأرضيات التي عليها البلاط أو السراميك ولا توضع على الأرض بشكل مباشر وتضاف إليه لتعطي مظهر جمالي بديع كما يتميز بألوان رائعة وزاهية ورسومات ثلاثية الأبعاد تجعل بيتك يبدو كأنه لوحة فنية حية.
يتم عمل الأرضيات من تلك المادة كالآتي:
- يتم أولاً تنظيف الأرضية جيداً وكنسها للتخلص من الأتربة وتكون نظيفة تماماً حتى لا تؤثر الشوائب على الطلاء.
- يقوم المتخصصين بإزالة المادة اللاصقة بين فواصل البلاط وقشطها جيداً.
- يؤتى بمادة الإيبوكسي ويتم وضعها لتملأ تلك الفراغات أولاً والفواصل بين البلاط.
- يتم التأكد من أن كل الفراغات قد تشبعت بمعجون الإيبوكسي حتى لا تترك أي فراغات.
- يتم توزيع سيلر الإيبوكسي على الأرض.
- يخلط العمال مكونات الإيبوكسي معاً ثم وضعها على الأرض.
- يتم توزيع الخليط على كل المساحة باستخدام المشط المسنن.
- يستخدمون بعد ذلك الرولة المدببة لتفريغ الهواء وذلك بعد رسم الرسمة المطلوبة.
- بي سي ايبوكسي لحام بارد للمعادن 1.5 أونصة ب75 ريال سعودي.
- بي سي اي ايبوكسي لحام بارد 5. باوند عبوتين للخلط 95 ريال.
- بي سي كلير 1 أونصة لحام بارد شفاف مقاوم للماء 59 ريال.
- 2 جالون ايبوكسي للاسطح والطاولات وصناعة المجوهرات 223 ريال.
- 1 جالون ايبوكسي لارضيات الكراج الكونكريت الخارجية والداخلية 258 ريال.
- 50 رطل من الايبوكسي للارضيات مكون من ثلاث عبوات بثلاث مراحل للأرضيات الخرسانية أو الخشبية أو الاسفلتية 1919 ريال.
انتشرت في الأونة الأخيرة موضة استخدام مادة الإيبوكسي للأرضيات فبدلاً من استخدام السراميك والبلاط والخامات المختلفة لتغطية الأرضيات أصبح الخبراء يستخدمون تلك المادة المميزة لتعطي شكل مميز للمكان، لذلك وفرنا لكم في هذا المقال أحدث المعلومات حول تلك المادة وأسعارها بالإضافة إلى خطوات ةضعها غلى البلاط.مادة الإيبوكسي للأرضيات طريقة عمل أرضيات الإيبوكسي:
يتم إضفة تلك المادة إلى الأرضيات التي عليها البلاط أو السراميك ولا توضع على الأرض بشكل مباشر وتضاف إليه لتعطي مظهر جمالي بديع كما يتميز بألوان رائعة وزاهية ورسومات ثلاثية الأبعاد تجعل بيتك يبدو كأنه لوحة فنية حية.
يتم عمل الأرضيات من تلك المادة كالآتي:
- يتم أولاً تنظيف الأرضية جيداً وكنسها للتخلص من الأتربة وتكون نظيفة تماماً حتى لا تؤثر الشوائب على الطلاء.
- يقوم المتخصصين بإزالة المادة اللاصقة بين فواصل البلاط وقشطها جيداً.
- يؤتى بمادة الإيبوكسي ويتم وضعها لتملأ تلك الفراغات أولاً والفواصل بين البلاط.
- يتم التأكد من أن كل الفراغات قد تشبعت بمعجون الإيبوكسي حتى لا تترك أي فراغات.
- يتم توزيع سيلر الإيبوكسي على الأرض.
- يخلط العمال مكونات الإيبوكسي معاً ثم وضعها على الأرض.
- يتم توزيع الخليط على كل المساحة باستخدام المشط المسنن.
- يستخدمون بعد ذلك الرولة المدببة لتفريغ الهواء وذلك بعد رسم الرسمة المطلوبة.
- بي سي ايبوكسي لحام بارد للمعادن 1.5 أونصة ب75 ريال سعودي.
- بي سي اي ايبوكسي لحام بارد 5. باوند عبوتين للخلط 95 ريال.
- بي سي كلير 1 أونصة لحام بارد شفاف مقاوم للماء 59 ريال.
- 2 جالون ايبوكسي للاسطح والطاولات وصناعة المجوهرات 223 ريال.
- 1 جالون ايبوكسي لارضيات الكراج الكونكريت الخارجية والداخلية 258 ريال.
- 50 رطل من الايبوكسي للارضيات مكون من ثلاث عبوات بثلاث مراحل للأرضيات الخرسانية أو الخشبية أو الاسفلتية 1919 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مادة الإيبوكسي للأرضيات جددي شكل شقتك برسومات وألوان لا مثيل لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.