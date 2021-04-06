ضوابط فتح بطاقة الترقية عبر نظام فارس للوظائف الإدارية

نظام فارس للوظائف الإدارية، نظام فارس تم الإعلان بشكل عن بدء فتح ضوابط بطاقة الترقية وذلك للأشخاص أصحاب الوظائف الإدارية على نظام فارس الإلكتروني وقد تم الإعلان بشكل رسمي أنه سوف يتم فتحه بدءا من يوم الأربعاء السابع من أبريل بدء من الساعة السادسة مساء وأوضحت ظهرت التعليم بعض الضوابط الهامة التي ينبغي على الجميع الاطلاع عليها وسوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

أولا ينبغي أن يتم العمل على تحديث البيانات الخاصة بالمستحقين، من خلال موقع البيانات الوظيفية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

ينبغي أن يتم التأكد من أداء الوظيفة من خلال نظام فارس لكي يتمكن جميع الموظفين من الدخول على بطاقة الترقية، وتمكنوا من إمكانية التقديم بشكل صحيح.

سوف يتم البدء بفتح جميع بطاقات الترقية للموظفين المستحقين بدءا م25/8/14420 حتى تاريخ 16/10/1442 وظائف وفقا للمعايير، والقواعد المحددة للترقية وذلك من خلال الاتفاق بشكل رسمي مع وزارة الموارد البشرية.

يتم العمل على إجراء المقابلة الشخصية للأشخاص المستحقين وذلك عند حصولهم على المرتب، وكذلك المرتبة وذلك عن طريق اللجنة التي تم تكليفها بهذا الأمر وقيامهم بكافة الإجراءات المحدد.

ينبغي أن يتم العمل على تحديد الدورات التدريبية والمؤهلات التي تحصل عليها الموظفين مع معرفة تاريخ صلاحية بياناتي، وذلك من خلال نظام فارس الإلكتروني وبالتالي الدورات التي حصل عليها سوف تظهر في بطاقة الترقية بشكل تلقائي.

ضوابط فتح بطاقة الترقية عبر نظام فارستحديث بيانات المنسوبين على نظام فارس

أعلنت بشكل رسمي وزارة التعليم بالمملكة السعودية أنه ينبغي تحديث بيانات الموظفين من خلال الدخول على نظام فارس الإلكتروني وأكدت على أهمية أن يتم ربط الموظف مع الرئيس بشكل مباشر، وأكدت أن تحديث البيانات من خلال نظام فارس له أهمية كبيرة وينبغي على الجميع تحديثه وتحديث جميع البيانات الشخصية، والمؤهلات ثم يتم العمل على ضبط الموظفين مع جميع الفئات الوظيفية الخاصة على نظام فارس الإلكتروني ولكن في حالة عدم وجود بعض الموظفين غير مرتبطين بالرئيس بشكل مباشر.

ينبغي اختار نظام فارس مع اضافة الاسم والسجل، أما في حالة عدم وجود أي موظف على نقص العمل يجب إخبار إدارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية وقامت بتحديد هذا الأمر على الأقل أسبوعين.