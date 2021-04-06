تمويل بأطول فترة سداد تصل إلي 240 شهراً لجميع المواطنين بالمملكة

تمويل شخصي بأطول فترة سداد لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر جميع البنوك الشركات داخل أراضي المملكة الكثير من التمويلات المختلفة التي تخدم المواطنين وتساعدهم علي تحسن في مستوى المعيشة الخاصة لهم، حيث يعاني الكثير من المواطنين بالمملكة بأنهم يمرون بأذمات مالية سيئة تجعلهم غير قادرين علي سداد بعض ديونهم، لذا توفر الكثير من البنوك الشركات العديد من التمويلات المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات بالمملكة، حيث يبحث العديد من المواطنين عن افضل التمويلات التي تقدم مثل التمويلات بدون تحويل راتب وبدون وجود الكفيل فيوجد الكثير من البنوك الشركات التي لا تشترط تحويل راتب ولا كفيل ومن ضمن هذه الشركات منصة سلفة التي تتقدم افضل التمويلات بالمملكة السعودية.

تمويل شخصي بفترة سداد 240 شهراً

يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل بفترة سداد تصل إلي 240 شهر وقيمة التمويل تصل حتي 300 ألف

ريال سعودي، حيث يعرف بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية انه من افضل البنوك التي تقدم تمويلات شخصية مختلفة والتي تناسب جميع الفئات، ويعتبر التمويل الذي يصل بفترة سداد 240 شهرا من افضل التمويلات التي قدم داخل المملكة ولا يقدم هذا التمويل في أي من البنوك الأخري، فقد حدد بنك الراجحي بعض الشروط التي لا بد من توافر كل عميل يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي، وسوف نوضح هذه الشروط في الفقرة التالية.

الراتب الشهري للعميل بالقطاع الحكومي لا يقل عن 5000 ريال سعودي. الراتب الشهري للعميل الذي يعمل بالقطاع الخاص لا يقل عن ستة ألاف ريال سعودي لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي السعودي. التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي يتوفر لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط، وليس متوفر للمواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الراجحي السعودي

حدد بنك الراجحي السعودي بعض الأوراق والمستندات التي لا بد من توافرها لدي كل عميل يرغب في الحصول علي التمويل الشخصي مثل: