أخبار اليمن : 9 أعراض لسرطان القولون.. كيف تكتشفها؟

9 أعراض لسرطان القولون.. كيف تكتشفها؟سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لارتباطه بسرطان القولون والمستقيم، والذي يحدث عندما تستمر الخلايا في الانقسام، مما ينتج عنه المزيد من الخلايا غير الطبيعية.

ووفقاً لتقرير نُشر في موقع إكسبريس، فإن الأشخاص الذين تجاوزوا الستينيات من العمر فما فوق هم أكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويؤدي سرطان الأمعاء إلى خطر الإصابة أيضا بسرطان القولون الذى هو جزء من الأمعاء الغليظة بينما المستقيم هو الممر الذي يربط القولون بالشرج.

وطبقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة ماكميلان لدعم السرطان هناك حوالي 41000 شخص يصابون بالسرطان في الأمعاء الغليظة كل عام.

وتشمل أعراض سرطان القولون ما يلي:

1. ظهور دم في البراز.

2. نزيف.

3. الإسهال أو الإمساك غير المبرر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.

4. فقدان الوزن غير المبرر.

5. آلام البطن.

6. آلام الظهر.

7. الشعور بعدم إفراغ أمعائك بشكل صحيح بعد التبرز.

8. إرهاق غير مبرر أو دوار أو ضيق في التنفس.

9. فقر الدم.

وأكد التقرير، أنه إذا تسبب الورم السرطاني في انسداد الأمعاء، فقد تشعر بالانتفاخ وآلام البطن والقئ، حيث أكدت جمعية السرطان الأمريكية أن تضييق البراز الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الأمعاء.

وعند تشخيص الإصابة يتم وضع خيارات العلاج الرئيسية لسرطان الأمعاء والقولون والتي تتمثل في الجراحة التي تتم في المراحل المبكرة من سرطان القولون، ومن خلالها يتم إزالة السرطان من الأمعاء على طول حدود الأنسجة السليمة والمعروف باسم الاستئصال الموضعي.