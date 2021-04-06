أخبار اليمن : 9 أعراض لسرطان القولون.. كيف تكتشفها؟

9 أعراض لسرطان القولون.. كيف تكتشفها؟
سرطان الأمعاء أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا لارتباطه بسرطان القولون والمستقيم، والذي يحدث عندما تستمر الخلايا في الانقسام، مما ينتج عنه المزيد من الخلايا غير الطبيعية.
ووفقاً لتقرير نُشر في موقع إكسبريس، فإن الأشخاص الذين تجاوزوا الستينيات من العمر فما فوق هم أكثر عرضة لخطر الإصابة.
ويؤدي سرطان الأمعاء إلى خطر الإصابة أيضا بسرطان القولون الذى هو جزء من الأمعاء الغليظة بينما المستقيم هو الممر الذي يربط القولون بالشرج.
وطبقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة ماكميلان لدعم السرطان هناك حوالي 41000 شخص يصابون بالسرطان في الأمعاء الغليظة كل عام.
وتشمل أعراض سرطان القولون ما يلي:
1. ظهور دم في البراز.
2. نزيف.
3. الإسهال أو الإمساك غير المبرر الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.
4. فقدان الوزن غير المبرر.
5. آلام البطن.
6. آلام الظهر.
7. الشعور بعدم إفراغ أمعائك بشكل صحيح بعد التبرز.
8. إرهاق غير مبرر أو دوار أو ضيق في التنفس.
9. فقر الدم.
وأكد التقرير، أنه إذا تسبب الورم السرطاني في انسداد الأمعاء، فقد تشعر بالانتفاخ وآلام البطن والقئ، حيث أكدت جمعية السرطان الأمريكية أن تضييق البراز الذي يستمر لأكثر من بضعة أيام يمكن أن يكون علامة تحذيرية لسرطان الأمعاء.
وعند تشخيص الإصابة يتم وضع خيارات العلاج الرئيسية لسرطان الأمعاء والقولون والتي تتمثل في الجراحة التي تتم في المراحل المبكرة من سرطان القولون، ومن خلالها يتم إزالة السرطان من الأمعاء على طول حدود الأنسجة السليمة والمعروف باسم الاستئصال الموضعي.
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