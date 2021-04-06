كمين يمنى لميليشيا الحوثى بمأرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا، وهاجمتهم وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، وحاولت المليشيا الحوثية إرسال تعزيزات لفك الحصار عن عناصرها التى وقعت بالكمين، إلا أن مدفعية الجيش استهدفت تلك التعزيزات، ودمرتها، وكبدتها قتلى وجرحى.

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