فرض حظر تجول فى عدد من المدن الهندية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - فرضت عدة مدن هندية من بينها العاصمة نيودلهى ومدينة مومباى، اليوم الثلاثاء، حظر تجول ليلى بعد تسجيل ارتفاع قياسى فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 96 ألف إصابة جديدة.





وبحسب "روسيا اليوم"، طلبت سلطات مدينة نيودلهى، التى يقطنها 25 مليون شخص، ومدن رئيسية أخرى "تضييق الخناق على حركة التنقل العامة". وقالت حكومة دلهى الإقليمية إن "الزيادة المفاجئة فى حالات الإصابة بكوفيد-19 يعنى أن هناك حاجة لفرض حظر تجول ليلى"، مبينة أن "حظر التجول يبدأ عند الساعة 10 مساء وحتى الساعة 5 صباحا مع السماح فقط بتنقل الأفراد من وإلى مراكز التطعيم". يذكر أن الحكومة الهندية ابتعدت حتى الآن عن إعادة فرض قيود الإغلاق التى فرضت على مستوى البلاد فى مارس من العام الماضى، وهى واحدة من أقسى عمليات الإغلاق فى العالم، فى الوقت الذى تسعى فيه إلى إنعاش الاقتصاد المدمر.

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