الأردن.. 100 وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، ارتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات فى المملكة إلى 7.383، والإصابات إلى 645.449 حالة.

كما استقبلت المستشفيات الأردنية فى الـ24 ساعة الماضية 347 مريضا بالفيروس، فيما خرج منها 361 مريضا.

وبلغ العدد الإجمالى للفحوص المخبرية 6.158.685 فحصا، فيما وصل العدد الكلى للحالات النشطة 76.172 حالة.