تمويل شخصي بنك الجزيرة 2021.. طريقة التقديم على التمويل الشخصي

تمويل شخصي بنك الجزيرة يسعي البنك لتقديم الخدمات المميزة التي يحتاج إليها جميع العملاء عبر تقديم التمويلات الشخصية المختلفة والتي تتناسب مع الاحتياجات الخاصة بهم، حيثُ يمكن شراء المنزل الذي تريد كما يمكن تغطية التكاليف الاستهلاكية كاملة، مهما كانت سواء للدراسة أو لتوفير سيارة أو لحل مشكلة الالتزامات بشكل عام، وذلك عبر استخدام نظام المرابحة أو التورق مع تقديم كافة التسهيلات التي يرغب العميل بيها والتي تمكنه من الحصول على التمويل الشخصي بصورة فورية.

تمويل شخصي بنك الجزيرة

حقق بنك الجزيرة المعادلة الصعبة عبر تقديم دينار للأسهم فهو يساعد على التكفل بالمصاريف الشخصية من خلال تقديم عدد من الأسهم المحلية، عبر تطبيق المرابحة عليه بحيثُ يمكن شراء الأسهم التي تم تحديدها سابقًا للعميل ويتم شرائها من قبل البنك، ثم يقوم العميل بشرائها مرة ثانية بثمن مختلف مع إضافة ربح يتم استردادها على فترات مؤجلة، وعليه يمك التحكم فيها لبيعها ثانية أو تجميدها والاحتفاظ بها.

مميزات الحصول على تمويل شخصي بنك الجزيرة

يتيح البنك للعملاء الحالين والجدد الحصول على التمويل الشخص دينار والذي يمكن من خلاله الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها للبنك، للتمكن من سداد الاحتياجات الشخصية بالكامل كما يتميز بتوفر العديد من الشروط والتي جاءت على النحو التالي:-

يسمح بالحصول على تمويل شخصي يصل حتي مليونين ريال سعودي

الحصول على تأمين يكفل المتبقي من المبلغ في حالة حدوث وفاة للعميل

يمكن الحصول على تمويل للمتقاعدين من الوظائف للقطاع العام والقطاع الخاص

يتم تحصيل نسبة مئوية تصل حتي 3.32 % بما في ذلك تسديد المصاريف الإدارية بشكل سنوي

بالنسبة للرسوم الإدارية فهي تبلغ واحد بالمئة من المبلغ بحد أقصي ما يقدر خمسة آلاف ريال مع إضافة نسبة 15% تعتبر ضريبة مضافة.

تقديم سجل ائتمان مميز

يجب أن يكون سن المتقدم من بين عشرين عام حتي ستون

يعمل بالقطاع العام منذ 3 شهور

يعمل بالقطاع الخاص فترة لا تقل عن 6 شهور

يجب تقديم تحويل من العمل على البنك مباشرة للراتب

أن يكون الراتب بعد الخصم خمسة آلاف ريال فأكثر.

شروط الحصول على تمويل من بنك الجزيرة

يمكن لجميع العملاء الذين لديهم رغبة في تقديم طلب للحصول على التمويل الشخصي الذي يقوم بنك الجزيرة بتقديمه من خلال الخطوات التالية:

عبر الشبكة العنكبوتية يتم تعبئة النموذج الذي سيظهر فور الدخول للموقع مع إضافة رقم بطاقة الهوية

يمكن التواصل مع البنك عن طريق خدمة العملاء عبر الهاتف وطرح الأسئلة التي يريد العميل معرفة الأجوبة المرتبطة بها وبعدها يبدأ بسرد بياناته ليتم ملء الطلب الخاص به من قبل الخدمة

يمكن زيارة الفرع الرئيسي وطلب الخدمة بشكل فورى من خلال خدمة العملاء الموجودة داخل البنك والتي من شأنها التسهيل للعميل للحصول على جميع الاستفسارات ومساعدته على تدوين البيانات وتعبئتها بسهولة ليتمكن من الحصول على التمويل بشكل فورى.

الولوج للموقع بنك الجزيرة الرسمي

تعبئة الاسم الكامل

إضافة البريد الإلكتروني

المدينة

كتابة الدخل الشهري

كتابة اسم العائلة

إضافة الهاتف

كتابة بيانات الوظيفة

تدوين الملاحظات

إرسال.

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