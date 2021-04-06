قسط أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط مجدولة وشروط ميسرة

قسط أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويل شخصي فوري تقدمه شركة تسهيل للتمويل والمعروفة بإسم الشركة المتحدة للخدمات المالية والتي تعتبر من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية حيث تقدم خدمات تمويلية للأفراد من كافة الفئات والشرائح الاقتصادية من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، كما توفر الشركة للعملاء فرصة الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة وبالتقسيط على أقساط شهرية بسيطة ومريحة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل وتتلائم مع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل.

قسط أونلاين بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل

الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة والتي تقدم عروض تمويلية بأقساط شهرية مجدولة ومبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للعملاء ، كما يمكن للعميل الاستفادة من عروض التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم مزايا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل للأفراد من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي مصمم بصيغة إسلامية تتطابق أحكام وضوابط الشريعة. توفر الشركة موافق فورية أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع الشركة. يمكن للأفراد الأستفادة من عرض قسط أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهرى للمتقدم بالطلب. يتميز تمويل شركة تسهيل بإجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالأضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال الطلب. يمكن للعميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل المتاح لدي الشركة إختيار فترات سداد مبلغ التمويل من بين العديد خيارات السداد والتي تبدأ من 36 شهر وحتي 60 شهر. يتميز هذا المنتج المتاح لدي شركة تسهيل للتمويل بهامش ربح ثابت خلال مدة التمويل. توفر شركة تسهيل التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 15 ألف ريال وتصل حتى 100 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم والمتقاعد أيضاً الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية والراغبين في طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من شركة تسهيل للتمويل التقديم على طلب المنتج من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي لنموذج التمويل وتعبئة نموذج الطلب بجميع المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لاستكمال الطلب.

يمكن أيضاً التقديم على الطلب من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة بإسم تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي من شركة تسهيل