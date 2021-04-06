مدرستي تبرمج: خطوات الاشتراك في المسابقة عبر لعبة ماين كرافت

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تدشين مسابقة مدرستي تبرمج عبر لعبة ماين كرافت الإصدارة التعليمي والتابعة لوزارة التعليم، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم على بث روح تعلم البرمجة لدى الطلاب ورغبة في مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تسعى له المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، خاصة في ظل قبام المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات بشكل الكتروني لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة خلال هذه الأيام.

وتساعد مسابقة مدرستي تبرمج الطلاب في تعلم لغات البرمجة المختلفة من أجل حل المشكلات التي تواجه الطلاب بشكل منطقي وعملي، وستقوم وزارة التعليم في المملكة بإصدار شهادات للطلاب المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج، والذين قد قاموا بإكمال المهام المطلوبة منهم خلال فترة إقامة مسابقة مدرستي تبرمج.

لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي

وتبدأ أولى مراحل مسابقة مدرستي تبرمج خلال هذا الفصل الدراسي، حيث تبدأ عمليات التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج عبر موقع العودة إلى المدرسة التابع لوزارة التعليم، ومن ثم يقوم الطالب بالدخول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية من أجل أن يتعرف على المهام المطلوبة منه، حيث تسهل لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي في تسهيل تعلم الطلاب برمجة الواجهات الرسومية بطريقة مبسطة ودون تعقيد.

طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

ويتساءل العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية والراغبين في الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عن كيفية الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التعليم، وقد قمنا بتحديد بعض النقاط الهامة التي تهم الطلاب من أجل الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج، وهي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع العودة إلى المدرسة عن طريق الرابط الخاص بالموقع وهو backtoschool.sa.

القيام بالتسجيل في الموقع أو تسجيل الدخول في حال أن سبق له التسجيل من قبل في الموقع.

يقوم الطالب بالدخول إلى لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي.

يتم تسجيل الدخول من خلال حساب منصة مدرستي الخاص بالطالب.

يقوم الطالب بالدخول إلى فهرس الدورة التدريبية.

يتم ماين كرافت من خلال ساعة برمجة.

وتوفر المديريات والإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية العديد من الشروحات والتدريب للمعلمين والمعلمات من أجل أن تساعدهم في فهم المطلوب من مسابقة مدرستي تبرمج، وكيفية اشتراك الطلاب وغيرها من المعلومات التي تسهل عليهم وعلى الطلاب الاشتراك في المسابقة.