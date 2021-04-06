لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات في المملكة العربية السعودية عن لعبة ماين كرافت التعليمية، من أجل المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج، التي دشنتها وزارة التعليم، ومنذ هذه اللحظة والكل يبحث عبر محرك البحث جوجل عن لعبة ماين كرافت التعليمية، لذلك نقوم في موقع ثقفني من خلال هذا المقال سرد كل التفاصيل الخاصة باللعبة، وسوف نشرح بالتفصيل في هذا المقال طريقة الدخول على اللعبة.

لعبة ماين كرافت التعليمية

هي لعبة تعتمد على بالابداع، حيث يختلف طريقة اللعب من شخص إلى آخر حسب قدرات الشخص الإبداعية، كما أنها لا تحتاج إلى حاسب آلي إمكانياته عالية لتشغيلها بل يمكن تشغيلها على حاسب ضعيف الإمكانيات، تمتلك اللعبة بيئة افتراضية جذابة تجذب اللاعب وتحثه على الإبداع والابتكار، وقد قامت وزارة التعليم بالمملكة بإدراج اللعبة ضمن مسابقة مدرستي تبرمج، حيث أن اللعبة تساعد الطلاب على بناء الواجهات البسيطة وتصميم المناظر الطبيعية، وإعادة بناء الأماكن والأشياء، مما يثري روح الإبداع لدى الطالب والطالبة المشتركة في مسابقة مدرستي تبرمج.

طريقة الدخول على لعبة ماين كرفت التعليمية

يبدأ الطالب المشارك في مسابقة مدرستي تبرمج، في الشروع في المسابقة من خلال اللعبة، ولكي يستطيع الدخول على اللعبة عليه اتباع الخطوات التالية.

يدخل الطالب على رابط لعبة ماين كرافت التعليمية عبر موقع code.org/minecraft.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج.

تسجيل الدخول يتم عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور وبذلك يتم الدخول إلى اللعبة والاستمتاع بها والبدء في تنفيذ المطلوب.

وزارة التعليم بالمملكة

تحرص وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل تعليم أفضل لأبنائها الطلاب والطالبات، فقامت بإنشاء العديد من المنصات التعليمية المختلفة التي تساعد الطلاب على التعليم عن بعد، وحرصت على أن يتعلم الطلاب عن طريق الاستمتاع بالتعليم، وتم ذلك من خلال أشياء كثيرة منها هذه اللعبة.