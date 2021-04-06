حيوان بثلاثة عيون يثير ذهول المنصات.. وجدل حول فصيلته

أثار مقطع فيديو حالة من الذهول بالصدمة، مؤخرا، بعدما أظهر حيوانا صغيرا بثلاثة عيون، وهو يقف غير خائف أمام عدسة الكاميرا، وسط جدل حول الفصيلة التي ينتمي إليها.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن مقطع الفيديو الذي شوهد لأكثر من ستة ملايين مرة على منصة "تيك توك" أثار فضولا عارما.
وبدا الحيوان الهجين شبيها بجرذ كبير، مع هيئة غريبة، لأن الفرو يكسو نصف ذيله فقط، فيما تبرز ثلاثة عيون في رأسه، اثنتان في الموضع المعتاد للعينين، وعين ثالثة فوقهما بقليل.
وبدا الحيوان غير خائف ووقف بثبات أمام الكاميرا ثم غادر المكان، فيما قال البعض إنه نوع من أنواع الجرذان أو أنه أقرب إلى السناجب.
ورجح البعض أن يكون هذا الحيوان هجينا، ثم تبين أنه من السناجب السوداء التي تنحدر من أميركا الشمالية.
وتمت مشاركة الفيديو في الرابع والعشرين من مارس الماضي، وقال ساخرون إنه شجع الناس على البحث قليلا في التنوع البيئي والتعرف إلى حيوان جديد بالنسبة إليهم.
وأوضح معلقون أنه من الوارد أن يكون الحيوان قد فقد نصف الفرو في ذيله من جراء مرض ناجم عن حشرة القراد.
في المقابل، قال آخرون إن السناجب تقوم أحيانا بأخذ شيء من فروها حتى تجهز به الأعشاش، من أجل استقبال مواليدها في فصل الربيع.
وأضاف المتابعون أن السناجب تلجأ إلى هذه الحيلة في بعض الأحيان، لأن الفرو ينمو فيما بعد، وبالتالي، لن تظل في هذه الهيئة بشكل مستمر.
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