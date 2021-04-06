استهداف سفينة إيرانية قبالة سواحر إريتريا

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن مصادر لم تحددها أن سفينة "إيران ساويز" تم استهدافها فى مياه البحر الأحمر بلغم بحرى ألصق بهيكلها.

وأوضحت الوكالة، بحسب "روسيا اليوم"، أن "إيران ساويز" ناشطة فى المنطقة منذ عدة سنوات لدعم قوات "الكوماندوز" الإيرانية فى مهماتها لمرافقة سفن تجارية.

وفى وقت سابق من اليوم أفادت مصادر إعلامية وتقارير غير مؤكدة فى مواقع التواصل الاجتماعى بتعرض سفينة تابعة للحرس الثورى الإيرانى لهجوم فى البحر الأحمر قبالة سواحر إريتريا.

ولم يصدر حتى الآن أى تأكيد رسمى للحادث.

وياتى ذلك فى وقت تتهم فيه إسرائيل بالوقوف وراء عشرات الهجمات على السفن الإيرانية فى هذه المنطقة، حيث كانت بعض العمليات تستهدف توريدات النفط من إيران إلى سوريا، بينما كانت أخرى متعلقة بالمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة إلى سوريا أو لبنان.

وسبق أن اتهمت الحكومة الإسرائيلية مرارا إيران بأنها نفذت هجوما على سفينة تابعة لإسرائيل كانت تقل سيارات فى خليج عمان يوم 25 فبراير.

وقال مسؤولو أمن إسرائيليون إن الرد على هذا الهجوم لا مفر منه، بينما تنفى إيران أن تكون لها أى علاقة بالحادث.