مقتل عنصر إرهابى واعتقال أربعة خلال عملية أمنية فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صادر عن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة فى بلوشستان، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن وحدة من قوات الأمن داهمت وكراً للإرهابيين فى منطقة "سِبّى"، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، ونجحت قوات الأمن فى القضاء على أحد الإرهابيين واعتقال أربعة آخرين.
وبيّن أن الإرهابى الذى قُتل كان مطلوباً لدى أجهزة الأمن لتورطه فى تنفيذ هجوم بتفجير عبوة ناسفة فى إقليم بلوشستان قبل فترة أدى إلى مقتل امرأة وفتاتين.
وأضاف أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة ومادة تستخدم فى صناعة العبوات الناسفة.
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