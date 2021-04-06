مصرف الإمارات للتنمية يطلق استراتيجية جديدة لتطوير الاقتصاد 

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مصرف الإمارات للتنمية، قام مصرف الإمارات للتنمية بإطلاق استراتيجية جديدة لتطوير الاقتصاد عن طريق دعم الشركات الكبيرة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقديم تمويل بقيمة 30 مليار درهم لتمويل 13500 شركة جديدة، وتقديم الدعم لعدد من الشركات في كافة القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، كما أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير اقتصاد الدولة، وكذلك دعم الأفكار التي تدعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الجديدة
يعمل مصرف الإمارات للتنمية على تقديم العديد من تمويلات الإسكان للمواطنين، كما أطلقت عدة مبادرات سيتم تطبيقها تدريجياً، و بالحديث عن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، فإن البنك مستمر في تقديم دعمه للعديد من الشركات، بحيث يصل عدد هذه الشركات إلى 13500 شركة نهاية عام 2025 بعد أن كانت 550 شركة فقط نهاية العام الماضي، كما سيعمل ذلك على زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي بقيمة 10 مليار درهم إماراتي من 950 مليون درهم.
أهداف استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية للتنمية
تعمل استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية على تحقيق عدة أهداف، أهمها:
- تنمية اقتصاد دولة الإمارات وتنويعه، بالإضافة إلى دعم استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
- تم تصميم الاستراتيجية بحيث تشمل جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالشركات.
- تدعم الاستراتيجية مشروع 3000 مليار، وذلك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للدولة.
- يعمل مشروع 3000 مليار على تمكين المصرف من التنمية وتمويل الإسكان للمواطنين.
- تقديم تمويل بقيمة 30 مليار درهم بحلول عام 2025 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
- مساعدة وتمويل الشركات ذات الأولوية، والتي ستساعد في زيادة الاقتصاد المحلي.
- قيام البنك بتقديم كافة خدمات الاسترشاد مثل: تدريب وتوجيه أصحاب الشركات، وعمل أبحاث في السوق.
- دعم مبادرة اصنع في الإمارات التي تساعد المواطنين في تحقيق أحلامهم وتحويلها إلى واقع ملموس.
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