نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التنمية والموارد البشرية تبدأ تطبيق النموذج التشغيلي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التنمية والموارد البشرية، تسعى وزارة التنمية والموارد البشرية إلى توفير الوقت والجهد على جميع القائمين داخل الإمارات، لذا قمت بتطبيق نموذج التشغيل الجديد القائم على الخدمة الذكية والإلكترونية ومركز الاتصال وخدمة التوصيل، والتي توفر إنجاز العديد من الخدمات بدقة في وقت وجيز، بالإضافة إلى توافر جميع معايير الأمن والحماية للبيانات، حيث سيوفر ذلك حصول المواطن على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب ومن أي مكان، ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من هذا النموذج التشغيلي.

النظام التشغيلي الجديد في الإمارات

وفرت وزارة التنمية والموارد البشرية العديد من الخدمات في النظام التشغيلي الجديد، ومنها خدمة توصيل التي تعمل على إنجاز العديد من الخدمات بسهولة ودقة غير مسبوقة، بالإضافة إلى القنوات الرقمية الذكية التي أتاحتها الوزارة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، حيث مكنت المواطنين من الوصول إلى الخدمات الراغبين فيها وفقاً لاحتياجاتهم وبأكثر من لغة ( لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة فرنسية، لغة الأوردو)، وتتميز التطبيقات بتوافرها على متجر جوجل بلاي

وآبل ستور، حيث يمكنك بضغطة واحدة إنهاء كافة تعاملاتك بشرط توافر خاصية الدفع الذكي، كما يتميز موقع الوزارة الإلكتروني بسهولة الاستخدام، والتصميم المميز، والابتكار في الاستخدام واتباع أحدث التكنولوجيا. طرق التواصل مع وزارة التنمية والموارد البشرية

قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بتوفير رقم خدمة عملاء على 80060، حيث يمكن الاستفادة من خدمات الاستعلام أو إجراء بعض التعاملات من خلال فريق من العاملين للرد على استفساراتك بكافة اللغات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني، كما تقدم الوزارة خدمة الاستعلام عبر البريد الإلكتروني، أو الدردشة.

خدمة توصيل الإلكترونية

توفر خدمة توصيل العديد من الخدمات المتميزة والسريعة التي يمكن الحصول عليها في أى مكان، وذلك من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءاً من يوم السبت إلى يوم الخميس عبر تطبيق توصيل الموجود على جوجل بلاي، كما يمكن طلب الخدمة بالاتصال على رقم 8008585، وذلك بدون رسوم.