نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء استقبال طلبات أبناء المقيمين في المدارس الحكومية ولمدة 10 أيام فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبال طلبات أبناء المقيمين، بدأت المدارس الحكومية استقبال طلبات الطلاب من أبناء المقيمين في الإمارات للتقديم في المدارس الحكومية في جميع أنحاء الدولة، وذلك من يوم الإثنين الموافق 5 أبريل الجاري، وحتى يوم 15 أبريل، أي لمدة عشر أيام فقط، وذلك بحسب ما أعلنته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك من الصف الثاني وحتى الصف الثاني عشر للعام الدراسي القادم، كما أعلنت باقي التفاصيل الخاصة بالرسوم وأعمار المتقدمين، والتي سنتعرف عليها.

ضوابط القبول في المدارس الحكومية لغير المواطنين

بدأت المدارس الحكومية اليوم استقبال طلبات الطلاب من غير أبناء المواطنين للالتحاق بها، حيث قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإصدار تعميم وتوزيعه على جميع المدارس يتضمن ضوابط القبول في المدارس الحكومية، وقد شمل التعميم مايلي:

قبول الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي من أكمل 6 سنوات من عمره في 31 من أغسطس في العام المتقدم له.

أن يكون الطالب المتقدم من المتميزين، حيث لا تقل نسبة درجات الطلاب في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات عن 85٪.

ألا يزيد عدد المقبولين في المدرسة من أبناء المقيمين عن 20٪ من إجمالي عدد الطلاب، ونفس النسبة من طلاب الشعبة الواحدة.

يقوم المقيم بسداد 3000 درهم كرسوم للسنة الدراسية.

شروط تسجيل أبناء المقيمين في المدارس الحكومية

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن تقديم طلب التسجيل بالمدارس الحكومية يكون عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتعبئة طلب التسجيل وذلك بعد تحقق الشروط التالية: