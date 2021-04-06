وحدات سكنية جديدة في دبي في عام 2020 وتوقعات بزيادتها هذا العام 

وحدات سكنية جديدة في دبي في عام 2020 شهدت الإمارات انتعاشا غير مسبوق في النشاط العقاري خلال النصف الثاني من عام 2020، وذلك بعد ازدياد الطلب على الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي، ويذكر أن 58٪ من الصفقات العقارية التي تمت خلال 2020 تركزت في القطاعات الثانوية تهدف إلى الاستهلاك النهائي، ومن المتوقع استمرار هذا الانتعاش الطفيف خلال 6 أشهر قادمة سواء في حركة الضيافة أو الفنادق.

وحدات دبي السكنية الجديدة عام 2020

وحدات دبي السكنية الجديدة، وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء فإن إجمالي الوحدات السكنية في دبي قد بلغت 735 ألف و 559 وحدة سكنية نهاية عام 2020، وبذلك فقد زادت عدد الوحدات السكنية عن عام 2019 والتي كانت حينها 686 ألف و 480 وحدة أي زادت بنسبة 7.15٪، وكانت الشقق قد اتخذت النصيب الأكبر من هذه الوحدات، حيث بلغ عددهم 581 ألف و 166 شقة، بينما بلغ عدد الفلل في هذه الوحدات 130 ألف و 535 فيلا، وبلغ عدد الوحدات السكنية في المدن 713 ألف وحدة، بينما بلغ عددها في الريف 29 ألف.

زيادة الطلب على المساحات المكتبية

أما بالنسبة لزيادة الطلب على المساحات المكتبية بالحديث عن المساحات المكتبية نجد أن إمارة دبي شهدت تسليم 194 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية تقع أغلبها في مركز دبي العالمي ووسط مدينة دبي، وبالتالي زاد إجمالي المساحات المكتبية إلى 8.9 مليون متر مربع، أما في أبو ظبي فقد زادت المساحات المكتبية لتتجاوز 40 ألف متر مربع، وقد عمل الملاك على طرح حوافز جيدة وشروط تأجير تناسب متطلبات و رغبات المستأجر، حيث يبحث المستأجر في كافة الأوقات إلى الانتقال إلى وحدات سكنية أفضل خاصة في إمارة دبي، لذا نجد استئجار مساحات مكتبية من جميع مستويات سوق المساحات المكتبية.