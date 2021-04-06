إعفاء القادمين من هذه الدول من الحجر الإجباري في أبوظبي 

الحجر الإجباري في أبوظبي، في ظل وباء كورونا الذي حل بجميع البلاد على حد سواء، بدأت جميع البلاد في فرض العديد من الضوابط للسفر إليها من أبرزها الحجر الصحي، كما هو الحال في دولة الإمارات حيث أكدت على جميع المسافرين إلى أراضيها إجراء فحص كوفيد-19 قبل مغادرة بلادهم بحوالي 96 يوم، وذلك لتسليم نتيجة الفحص إلى المختصين في المطار، وأعلنت مؤخراً أنه يمكن الاستغناء عن هذا التحليل بإجراء تحليل آخر عند الوصول، وفي حالة إيجابية الفحص يخضع الشخص لحجر صحي 14 يوم، وفي حالة مخالفة التعليمات يدفع غرامة قدرها 50 ألف درهم.

قائمة الدول الخضراء والحجر الصحي

حددت دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي القائمة الخضراء التي تشمل البلاد التي لا يخضع القادمين منها إلى أبوظبي للحجر الإجباري، ولكن يطلب منهم فقط تحليل كوفيد-19 عند وصول مطار أبو ظبي الدولي، ويتم تحديد هذه الدول وفقاً لتطورات فيروس كورونا العالمية، وقد تم تحديث هذه القائمة اليوم الإثنين لتشمل هذه الدول: أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، جرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

عقوبة مخالفة الحجر المنزلي

أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كافة الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي للقادمين من جميع الدول العربية والعالمية، وكذلك دول المنطقة الخضراء، وذلك للالتزام بهذه الإجراءات، وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات أو الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي ومغادرة الحجر والتنقل بين المواطنين يعتبر ذلك مخالفة لأحكام القانون والنظام العام بالدولة، وتعرض حياة المواطنين للخطر، لذا تفرض الدولة غرامة على المخالفين قدرها 50 ألف درهم.

الحالات التي لا يخضع فيها المسافر للحجر الصحي

هناك حالات لا يخضع فيها المسافر إلى أبوظبي للحجر الصحي، وذلك إذا كان مسافر من إحدى دول المنطقة الخضراء، أو إذا كان مشارك في برنامج التلقيح الوطني في الإمارات، يتعين على المسافر في الحالتين إجراء تحليل كوفيد-19 في اليوم السادس من وصوله البلاد.