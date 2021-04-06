مسابقة لعبة ماين كرافت التعليمية 1442 منصة مدرستي تبرمج شرح البرمجة للطلاب

منصة مدرستي ومسابقة لعبة ماين كرافت التعليمية تعتبر منصة مدرستي من أفضل المنصات داخل المملكة العربية انتشارًا، والتي تم الإعلان فيها عن بدأ مسابقة خاصة، والتي تكون عبارة عن مجموعة من البرامج بالاشتراك مع شركة مايكروسوفت الشهيرة عالميا، وذلك تزامنا مع أحد الألعاب الشهيرة تدعى ماين كرافت، وهي أحد أنواع الألعاب التعليمية الشهيرة من الدرجة الأولى.

ما هى لعبة ماين كرافت

تعد لعبة ماين كرافت أحد أفضل الألعاب شهر في المملكة العربية السعودية، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بربط هذه اللعبة مع المنهج الدراسي للتربية والتعليم في المملكة، حيث أن هذه اللعبة انتشرت بشكل واسع بين الطلاب، كما أنها تساهم في نشر الكثير من الصفات الطيبة بين الطلاب وعلى رئسها صفة التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، كما أنها تخلف الكثير من المهارات على الطلاب الأمر الذي يزيد من أهمية هذه اللعبة، كما تساهم اللعبة في زيادة مستوى الإدراك لدى الطلاب، سواءً كان الإدراك النفسي او العقلي وذلك لكي الجنسين الذكور والإناث على حد سواء.

ماهى خطوات تحميل لعبة ماين كرافت

هناك عدد من الخطوات التي يجب عليك إتباعها حتى تتمكن من تحميل والدخول إلى اللعبة الشهيرة ماين كرافت، وسوف نعرضها لكم في ما يأتي:

يجب الدخول إلى منصة مدرستي ثم القيام بتسجيل الدخول إلى اللعبة، من خلال إدخال الحساب الخاص بالطالب.

انتظر حتى تكتمل الموافقة على دخولك من قبل منصة مدرستي.

إبدا في اللعب ولكن عليك أولاً أن تلتزم بالتعليمات التي حددتها المنصة التعليمية.

منصة مدرستى وتفاصيل مسابقة مدرستي تبرمج وخطوات تحميل ماين كرافت

تعتمد لعبة ماين كرافت على مجموعة من التعليمات التي قامت المنصة بوضعها، والتي من ضمنها أن يقوم الطالب بإنجاز المهام الخاصة به في اللعبة، يتم الإجابة عن بعض الأسئلة التعليمية والتي تمكن الطالب من اكتساب الكثير من المهارات المهمة.

وقد أصبح الطلبة والطالبات في حالة كبيرة من السعادة بعد أن تم طرح تلك المبادرة في خلال الأيام الماضية والتي سوف نتابع معكم تفاصيل تحديثاتها حتى انتهاء التسجيل الخاص بمسابقة مدرستي تبرمج لعبة ماين كرافت التعليمية في السعودية لعام 1442.

تحديث اليوم 24 شعبان من عام 1442 هجرية أصبحت عمليات البحث كبيرة للغاية من جانب الطلبة والطالبات في كل مكان في المملكة العربية السعودية نحو دخول لعبة ماين كرافت من خلال منصة مدرستي التعليمية والتسجيل فيها وتعلم ساعة برمجية قبل التوجه إلى لعبة ماين كرافت، ويستمر التسجيل في مان كرافت التعليمية حتى يوم السادس والعشرون من شهر شعبان الجاري.