موعد افتتاح معرض الكتاب بجدة 1442/ 2021؛ يحتل معرض الكتاب بجدة المرتبة الثانية بعد معرض الكتاب في الرياض، فهو من أهم وأكبر المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية، ويقام في جنوب أومبر بجدة، وأضاف أمير جدة أن هدف المعرض الأول هو مساندة حركة النشر، وفيما يلي سوف نجيب عن الأسئلة التي تدور حول معرض الكتاب الدولي بجدة.

موعد افتتاح معرض الكتاب بجدة 1442 /2021

يُعد معرض الكتاب بجدة هو حلقة الوصل بين الكتاب والناشرين والقراء، حيث يشترك به كل عام العديد من دار النشر والكتاب من دول مختلفة، لذلك يتساءل الكثير حول موعد معرض الكتاب بجدة هذا العام، ولكن نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كل أنحاء العالم قد أصدرت هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية قرار بتأجيل موعد معرض الكتاب الدولي بجدة إلى 1 أكتوبر عام 2021 وذلك بدلاً من إقامته في شهر ابريل، وذلك للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة السعودية، حتى يتمكن الزوار من زيارة المعرض دون أي خوف، وبالفعل تفاعل الكل بالإيجاب مع هذا القرار الهام، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام، وسوف يشارك به 400 دار نشر من 40 دولة، وسيكون الأولية للكتاب السعوديين.

في أي مكان يقام معرض جدة للكتاب 2021

يُعد معرض الكتاب بجدة من أكبر المعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية، وسوف يقام في أرض المعارض جنوب أبحر على كورنيش جدة، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع، وسوف يكون موعد افتتاح معرض الكتاب بجدة هذا العام سوف يوم 1 أكتوبر 2021.

فعاليات معرض الكتاب الدولي بجدة

يضم معرض الكتاب دائما العديد من الأنشطة المميزة التي تساعد كل أفراد الأسرة على المشاركة في هذا الحدث العظيم، حيث يضم معرض جدة الدولي للكتاب أكثر من 50 نشاطاً، تساعد هذه الأنشطة على إثراء المعرفة وتنمية المهارات، كما يوجد أنشطة خاصة للأطفال حتى يتمكن آبائهم من الاستمتاع بالمعرض ومن هذه الأنشطة:

أحداث ثقافية.

الفنون الجميلة.

التصوير.

مسابقات.

مطاعم.

ندوات.

ليالي شعرية.

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