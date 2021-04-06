دخول لعبة ماين كرافت التعليمية تسجيل مسابقة مدرستي تبرمج العوده للمدارس

مسابقة مدرستي تُبرمج هي عبارة عن مسابقة وطنية تم إطلاقها من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتحسين ثقافة البرمجة وأيضًا توظيفها في تحسين أداء الطلاب بالمدارس الحكومية والأجنبية والأهلية والعالمية, وتهدف أيضًا إلى تنمية مهارات التفكير العليا عند الطلاب بأسلوب شيق ورائع مرتبط بالحياة اليومية، ونرصد لكم من خلال موقعنا ثقفني تفاصيل الاشتراك في اللعبة بعد تسجيل الدخول لمنصة مدرستي.

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج بعد إطلاق ماين كرافت

مضاعفة طاقة المنافسة والشغف عند الطلاب عبر التعلم الممتع.

بناء الطلاقة الرقمية وذلك تمهيدًا لصناعة مستقبل رقمي.

نشر ثقافة البرمجيات وتوظيفها في تطوير مهاراتهم.

إكتشاف المواهب الرقمية في البرمجة عند الطلاب والمعلمين المتميزين.

اكتساب معارف ومهارات تتسم الإكتشاف والبحث والابتكار.

تغيير الصور السلبية عن مفهوم البرمجة.

تعزيز وتحسين مبدأ المشاركة بين الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم.

تطوير مهارات الطلاب بما يمنحهم النجاح في القرن الواحد والعشرين.

إتاحة فرصة الدخول في المنظومة العالمية المعرفية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كيفية التسجيل في مسابقة مدرستي تُبرمج:

للتسجيل في مسابقة مدرستي تُبرمج يجب إنشاء حساب للطالب في موقع العودة للمدارس والتابع لمنصة مدرستي, ثم يتم تحميل لعبة ماين كرافت, ثم البدء في القيام بالمهمات المطلوبة في اللعبة, وتسجيل الحساب يتم من خلال الخطوات التالية:-

الدخول على موقع العودة للمدارس هنا.

اختيار تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية.

قم بإدخال رقم الجوال.

قم بكتابة رمز التحقق.

إنقر على تحقق.

قم بكتابة كود التحقق المرسل للجوال الخاص بالمستخدم.

قم بتأكيد الحساب.

الدخول على موقع ماين كرافت النسخة التعليمية.

قم بتسجيل الدخول عن طريق حساب منصة مدرستي.

قم بإتباع المهام المطلوبة في اللعبة.

تحديث اليوم السادس من شهر أبريل والموافق الرابع والعشرون من شهر شعبان الجاري لعام 11442، حيث يبحث العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في المملكة العربية السعودية عن رابط التعرف على الاشتراك لمنصة مدرستي التعليمية للبرمجة والوصول إلى لعبة ماين كرافت التعليمية حيث نرصد لكم رابط العودة للمدارس اعلى المقالة ومنه التوجه إلى مان كرافت التعليمية.

دائما ما تطرح وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات والمنتجات المميزة للطلبة والطالبات حيث أن وزارة التعليم قد طرحت خدمات جديدة من خلال منصة مدرستي من خلال تعلم البرمجة ولعبة ماين كرافت التعليمية الجديدة التي تكون من خلال مدرستي وموقع العودة للمدارس، ونتابع معكم جميع التفاصيل الجديدة المختصة بالمنصة فور وجود اي تحديثات من قبل الوزارة.