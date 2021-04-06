موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي 1442- 2021 باليوم والتاريخ

يعد موعد صرف حساب المواطن بالهجري من أكثر الأمور التي تنال بحثاً كبيراً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المبالغ التي تصرفها المملكة للمستحقين تمثل دعماً كبيراً لهم ولأسرهم، وتساعدهم بشكل كبير على شراء احتياجاتهم اليومية، وأداء جميع التزاماتهم المادية، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وحمايتهم من غلاء الأسعار في ظل المِظلة الاجتماعية الشاملة لضمان عدم تأثر المواطن السعودي بنتائج القرارات الاقتصادية نحو رؤية 2030 ، وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة مما استتبعه غلاء الأسعار.موعد صرف حساب المواطن بالهجري
موعد الصرف بالتاريخ الهجري هو أكثر ما يهم كل مواطن سعودي مستفيد من برنامج الدعم الذي تقدمه المملكة، حيث يتساءل كل مواطن عن موعد دُفعة حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي، كي يتمكنوا من الوفاء بجميع التزاماتهم المادية وشراء ما يحتاجون من سلع، ودفع فواتير الخدمات التي يودون الحصول عليها مثل الماء والكهرباء وغيرها.مواعيد صرف حساب المواطن بالعام الهجري والميلادي
|
الشهر
|
موعد صرف حساب المواطن بالهجري
|
موعد صرف حساب المواطن بالميلادي
|
شهر جمادى الأول
|
يوم السادس والعشرين من الشهر 26-5-1442
|
10 يناير 2021
|
شهر جمادى الثاني
|
يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-6-1442
|
10 من شهر فبراير 2021
|
شهر رجب
|
يوم السادس والعشرون من الشهر 26-7-1442
|
10 من مارس 2021
|
شهر شعبان
|
التاسع والعشرون من الشهر 29-8-1442
|
11 أبريل 2021
|
شهر رمضان
|
يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-9-1442
|
10 مايو 2021
|
شهر شوال
|
يوم التاسع والعشرون من الشهر 29-10-1442
|
10 يونيو 2021.
|
بشهر ذي القعدة
|
اليوم الأول من شهر ذو الحجة 1-12-1442
|
11 يوليو 2021.
هذا ومن المتوقع أن يكون موعد صرف حساب المواطن بالهجري في العام الجديد بإذن الله 1443 هو موعد صدور دفعة شهر ذي الحجة ومن المتوقع أن يتم صرفها في الثاني من شهر محرم 2-1-1443 هجرياً أي يوم 10 أغسطس 2021.
الوسوم
يعد موعد صرف حساب المواطن بالهجري من أكثر الأمور التي تنال بحثاً كبيراً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المبالغ التي تصرفها المملكة للمستحقين تمثل دعماً كبيراً لهم ولأسرهم، وتساعدهم بشكل كبير على شراء احتياجاتهم اليومية، وأداء جميع التزاماتهم المادية، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وحمايتهم من غلاء الأسعار في ظل المِظلة الاجتماعية الشاملة لضمان عدم تأثر المواطن السعودي بنتائج القرارات الاقتصادية نحو رؤية 2030 ، وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة مما استتبعه غلاء الأسعار.موعد صرف حساب المواطن بالهجري
موعد الصرف بالتاريخ الهجري هو أكثر ما يهم كل مواطن سعودي مستفيد من برنامج الدعم الذي تقدمه المملكة، حيث يتساءل كل مواطن عن موعد دُفعة حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي، كي يتمكنوا من الوفاء بجميع التزاماتهم المادية وشراء ما يحتاجون من سلع، ودفع فواتير الخدمات التي يودون الحصول عليها مثل الماء والكهرباء وغيرها.مواعيد صرف حساب المواطن بالعام الهجري والميلادي
|
الشهر
|
موعد صرف حساب المواطن بالهجري
|
موعد صرف حساب المواطن بالميلادي
|
شهر جمادى الأول
|
يوم السادس والعشرين من الشهر 26-5-1442
|
10 يناير 2021
|
شهر جمادى الثاني
|
يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-6-1442
|
10 من شهر فبراير 2021
|
شهر رجب
|
يوم السادس والعشرون من الشهر 26-7-1442
|
10 من مارس 2021
|
شهر شعبان
|
التاسع والعشرون من الشهر 29-8-1442
|
11 أبريل 2021
|
شهر رمضان
|
يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-9-1442
|
10 مايو 2021
|
شهر شوال
|
يوم التاسع والعشرون من الشهر 29-10-1442
|
10 يونيو 2021.
|
بشهر ذي القعدة
|
اليوم الأول من شهر ذو الحجة 1-12-1442
|
11 يوليو 2021.
هذا ومن المتوقع أن يكون موعد صرف حساب المواطن بالهجري في العام الجديد بإذن الله 1443 هو موعد صدور دفعة شهر ذي الحجة ومن المتوقع أن يتم صرفها في الثاني من شهر محرم 2-1-1443 هجرياً أي يوم 10 أغسطس 2021.
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