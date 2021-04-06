موعد صرف حساب المواطن بالهجري والميلادي 1442- 2021 باليوم والتاريخ

يعد موعد صرف حساب المواطن بالهجري من أكثر الأمور التي تنال بحثاً كبيراً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المبالغ التي تصرفها المملكة للمستحقين تمثل دعماً كبيراً لهم ولأسرهم، وتساعدهم بشكل كبير على شراء احتياجاتهم اليومية، وأداء جميع التزاماتهم المادية، وذلك حرصاً من الحكومة السعودية على توفير حياة كريمة للمواطنين، وحمايتهم من غلاء الأسعار في ظل المِظلة الاجتماعية الشاملة لضمان عدم تأثر المواطن السعودي بنتائج القرارات الاقتصادية نحو رؤية 2030 ، وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة مما استتبعه غلاء الأسعار.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

موعد الصرف بالتاريخ الهجري هو أكثر ما يهم كل مواطن سعودي مستفيد من برنامج الدعم الذي تقدمه المملكة، حيث يتساءل كل مواطن عن موعد دُفعة حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي، كي يتمكنوا من الوفاء بجميع التزاماتهم المادية وشراء ما يحتاجون من سلع، ودفع فواتير الخدمات التي يودون الحصول عليها مثل الماء والكهرباء وغيرها.

الشهر موعد صرف حساب المواطن بالهجري موعد صرف حساب المواطن بالميلادي شهر جمادى الأول يوم السادس والعشرين من الشهر 26-5-1442 10 يناير 2021 شهر جمادى الثاني يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-6-1442 10 من شهر فبراير 2021 شهر رجب يوم السادس والعشرون من الشهر 26-7-1442 10 من مارس 2021 شهر شعبان التاسع والعشرون من الشهر 29-8-1442 11 أبريل 2021 شهر رمضان يوم الثامن والعشرون من الشهر 28-9-1442 10 مايو 2021 شهر شوال يوم التاسع والعشرون من الشهر 29-10-1442 10 يونيو 2021. بشهر ذي القعدة اليوم الأول من شهر ذو الحجة 1-12-1442 11 يوليو 2021.

مواعيد صرف حساب المواطن بالعام الهجري والميلادي

هذا ومن المتوقع أن يكون موعد صرف حساب المواطن بالهجري في العام الجديد بإذن الله 1443 هو موعد صدور دفعة شهر ذي الحجة ومن المتوقع أن يتم صرفها في الثاني من شهر محرم 2-1-1443 هجرياً أي يوم 10 أغسطس 2021.