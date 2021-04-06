أخبار اليمن : هجوم جوي يمني على قاعدة الملك خالد الجوية

دوت الخليج -

هجوم جوي يمني على قاعدة الملك خالد الجوية

استهدف سلاح الجو المسير، مساء اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. هجوم جوي يمني على قاعدة الملك خالد الجويةاستهدف سلاح الجو المسير، مساء اليوم قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع حساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بطائرتين مسيرة قاصف 2k. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

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