جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات الصحية بكاليفورنيا، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، أن هذا التطور يجيء اعتماداً على معدلات الإصابة المنخفضة، وأن الولاية الأمريكية قامت بتقديم 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا لسكانها حتى اليوم.
وكانت كاليفورنيا قد سجلت أقل معدل للإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة مؤخراً حينما وصلت إلى 1.7% بعدما كانت 17.1% فى أوائل يناير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لانخفاض معدلات الإصابة.. كاليفورنيا تفتح الأعمال التجارية 15 يونيو المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.