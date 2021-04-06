البنتاجون: لا علاقة لقواتنا بحادثة السفينة فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأضاف البنتاجون، أنهم لا يملكون أى معلومات إضافية حول حادثة السفينة سافيز فى البحر الأحمر. وكانت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة الإيرانية، أكدت مساء اليوم الثلاثاء، تعرض سفينة إيرانية لهجوم فى مياه البحر الأحمر قبالة سواحر إريتريا.

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