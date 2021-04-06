الخارجية الأمريكية: بايدن يرغب فى وضع حد للانخراط عسكريا فى الخارج

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن "محادثات فيينا ورغم عدم عقد محادثات مباشرة مع الإيرانيين فهى خطوة مرحب بها".

وأضافت الخارجية الأمريكية أن "النطاق الأوسع للجهود الأمريكية للعودة إلى الاتفاق يتعلق بمعالجة قضايا أخرى من بينها برنامج إيران الصاروخى وسلوكها المزعزع للاستقرار فى المنطقة"، مشيرة إلى أن الفريق الأمريكى فى فيينا يركز على الخروج برؤية واضحة بشأن العودة إلى الاتفاق النووى.

وقالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لاستمرار سريان العقوبات ولم نصل بعد لمرحلة رفعها.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن أوضح أنه يرغب فى وضع حد لانخراط الولايات المتحدة عسكريا فى الخارج، موضحة أن أى سحب للقوات الأمريكية من أفغانستان سيكون منظما وبالتنسيق مع الحلفاء والشركاء.

وتابعت الخارجية الأمريكية بالقول: "لا نسعى لتسريع ديبلوماسيتنا أو تعطيلها بسبب الانتخابات المقبلة فى إيران".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أى تغيير فى السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووى لعام 2015.

وتعقد الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع محادثات غير مباشرة فى فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق.

وقالت ساكى "كنا واضحين فى أننا لن نتخذ أى إجراءات، ولا نتوقع أى إجراءات فى الوقت الحالى سنسمح للمفاوضات بأن تستمر".

وكان الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق النووى فى العام 2018، وفرض عقوبات اقتصادية وتجارية على طهران.

يشار إلى أن العاصمة النمساوية، فيينا، تستضيف اليوم الثلاثاء، اجتماعا تحضره القوى الكبرى فى العالم من جهة، وإيران من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووى.