ثمانية قتلى جراء هجوم بشرق بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وأشارت مصادر أمنية اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى أن وحدات مشتركة من الدرك ومتطوعى حركة "فى دى بى" المدنية للدفاع عن البلاد، تعرضوا لهجوم على دوريتهم فى تانوالبوغو بإقليم "جورما" من جانب العشرات من المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية.

وأضافت أن شرطياً آخر وعضواً فى الحركة المدنية للمتطوعين المدنيين أصيبا ونقلا إلى المستشفى بالمنطقة، وذلك فى الهجوم الذى جاء بعد أن صدت قوات الأمن هجوماً آخر فى المنطقة.