مقتل 40 إرهابيًا على يد قوات حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لنشر الاستقرار فى مالى محمد صالح النظيف: إن البعثة أحصت ما يزيد عن 40 قتيلاً فى صفوف الإرهابيين، بينهم مساعد زعيم جماعة إرهابى متصل بتنظيم "القاعدة"، المدعو عبد الله آغ بكاى.

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