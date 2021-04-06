منصة مدرستي السعودية التعليمية تفعل مسابقة مدرستي تبرمج باستخدام لعبة ماين كرافت وخطوات الاشتراك في المسابقة

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محمد سياف - ابو ظبي - تسعى منصة مدرستي السعودية إلى ركب التطور التكنولوجي، والتقدم في ثقافة برمجيات الحاسب، من أجل تعليم الطلاب إلكترونياً، وتطوير مهاراتهم العقلية، ومن أجل ذلك اتجهت المملكة العربية السعودية إلى تفعيل المسابقة، والتي يمكن للطلاب الاشتراك بها، والحصول على شهادة من منصة مدرستي تبرمج، وتهدُف المُسابقة إلى قُدرة الطالب على استخدام لغات البرمجة في حل المشكلات التي واجهته في اللعبة التي اشتركت بها مُسابقة مدرستي “ماين كرافت”.
أهداف منصة مدرستي تبرمج من أداء الطلاب للمسابقة
اتجهت وزارة التعليم في السعودية بعقد اشتراكها مع شركة ” مايكروسوفت ” من أجل تقديم المُسابقة المُساهمة في توسيع آفاق الطُلاب للقدرة على تعلم أكبر قدر من لغات البرمجة المُتنوعة، والمُقدّمة في هيئة اللعبة التعليمية لعبة “ماين كرافت“، وتأتي اللعبة بتصميمها المُكون من قريتين، وفي كُل قرية منها يوجد صيادين، وزرّاعين، وكل منهم يسعى إلى أخذ المنتجات المتوفرة في القرية الأخرى، ويتمكن الطالب من حل مشاكل القريتين من خلال الأدوات الموجودة أمامه.
كيفية الاشتراك في مُسابقة مدرستي تبرمج عبر لعبة ماين رافت
- على الطالب أن يقوم بتحميل لعبة “ماين كرافت”.
- يسجل الطالب الدخول على موقع “ساعة برمجة” ثم يختار اللغة العربية .
- عليه بتسجيل الدخول من خلال بيانات الحساب الخاصة بــ “منصة مدرستي”.
- اختيار نوع الحساب للطالب أو للمعلم أو لــ ولي الأمر ثم يضغط على كلمة “حسابي”.
- يضغط على “فهرس الدورة التدريبية”.
- يضغط على قائمة “ساعة برمجة”.
- أخيراً اختيار “ماين كرافت”.
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