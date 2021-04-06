مزايا وخصائص واتساب التي لا يعرفها الكثيرون.. تعرف عليها بالتفصيل

هناك عدد كبير من مزايا وخصائص واتساب التي يعرفها الجميع، وهناك عدد آخر من المزايا قد لا يعرفها البعض، وفي المقال نسردها بالتفصيل، حيث أن الواتساب أصبح من أهم اتطبيقات التي تسهل عملية التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء والأهل.أهم مزايا وخصائص واتساب
يمكن للمستخدمين الاستفادة من مزايا تطبيق الواتس اب المختلفة، والتي من أبرزها ما يلي:
- تنسيق النص: حيث يتم تعديل شكل محتوى الرسائل ليصبح الكلام مخطوط، مائل، لونه غامق، أو مشطوب.
- الرسائل المؤقتة: هذه الميزة من أحدث الخصائص التي يتمتع بها تطبيق الواتساب، والتي تساعد الشخص على الحفاظ على خصوصيته، حيث أن هذه الرسائل تختفي تلقائيًا بعد فترة وجيزة، وللتفعيل يتم تشغيل زر الرسائل المؤقتة من خيار الرسائل أثناء الدردشة.
- تمييز الرسائل: كل شخص لديه رسائل مميزة يريد الاحتفاظ بها دون أن تتوه بين عدد الرسائل الهائل، لذلك يتم الضغط على علامة النجمة لوضع الرسالة في خانة الرسائل المفضلة.
- توقيت استلام الرسائل وقراءتها: هناك ميزة جديدة تم إضافتها مؤخرًا إلى تطبيق واتساب، تمكن المستخدمين من معرفة التوقيت الذي تم فيه استلام الرسائل من قبل الطرف الآخر وتوقيت قراءتها أيضًا، وذلك من خلال الضغط على نص الرسالة وسحبها بالإصبع إلى الجهة اليسرى.
- إلغاء حفظ الصور والفيديوهات: يعاني الكثيرون من امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الفيديوهات وصور الواتساب التي يتم تنزيلها تلقائيًا، تم التغلب على هذه المشكلة في الواتس اب الجديد، من خلال الضغط على الإعدادات وإلغاء تفعيل رؤية ملفات الوسائط المتعددة.
يوجد عدد آخر من المميزات التي يمكن الاستفادة منها في واتس اب الجديد، والتي من أبرزها ما يلي:
- إخفاء الظهور الأخير: يرغب البعض في إخفاء توقيت آخر اتصال لهم على تطبيق WhatsApp وهو أمر بسيط للغاية، كل ما يتم فعله هو الانتقال إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إلغاء تفعيل آخر ظهور، مع العلم أنه يمكن إخفاء الظهور لجميع جهات الاتصال أو تحديد البعض فقط.
- علامة على الرسائل الغير مقروءة: يتم الضغط طويلاً فوق الرسالة التي لم يتم قراءتها بعد، واختيار وضع علامة كغير مقروءة، هذه الميزة تساعد في عدم نسيان الإطلاع على بعض الرسائل.
- الرسائل الصوتية: يستطيع المستخدم مراجعة الرسائل الصوتية التي قام بتسجيلها قبل القيام بإرسالها.
- النغمات المخصصة: هذه الخاصية تعد من أهم مزايا وخصائص واتساب ، حيث تُمكن المستخدم من معرفة الشخص الذي يقوم بإرسال رسالة له دون الإمساك بالهاتف الخاص به، وذلك من خلال النغمة الشخصية التي تم تخصيصها له، كل ما يتم فعله هو الدخول على الدردشة والضغط فوق الاسم وتفعيل خاصية نغمة مخصصة واختيار النغمة المرغوب بها.
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هناك عدد كبير من مزايا وخصائص واتساب التي يعرفها الجميع، وهناك عدد آخر من المزايا قد لا يعرفها البعض، وفي المقال نسردها بالتفصيل، حيث أن الواتساب أصبح من أهم اتطبيقات التي تسهل عملية التواصل الاجتماعي بين الأصدقاء والأهل.أهم مزايا وخصائص واتساب
يمكن للمستخدمين الاستفادة من مزايا تطبيق الواتس اب المختلفة، والتي من أبرزها ما يلي:
- تنسيق النص: حيث يتم تعديل شكل محتوى الرسائل ليصبح الكلام مخطوط، مائل، لونه غامق، أو مشطوب.
- الرسائل المؤقتة: هذه الميزة من أحدث الخصائص التي يتمتع بها تطبيق الواتساب، والتي تساعد الشخص على الحفاظ على خصوصيته، حيث أن هذه الرسائل تختفي تلقائيًا بعد فترة وجيزة، وللتفعيل يتم تشغيل زر الرسائل المؤقتة من خيار الرسائل أثناء الدردشة.
- تمييز الرسائل: كل شخص لديه رسائل مميزة يريد الاحتفاظ بها دون أن تتوه بين عدد الرسائل الهائل، لذلك يتم الضغط على علامة النجمة لوضع الرسالة في خانة الرسائل المفضلة.
- توقيت استلام الرسائل وقراءتها: هناك ميزة جديدة تم إضافتها مؤخرًا إلى تطبيق واتساب، تمكن المستخدمين من معرفة التوقيت الذي تم فيه استلام الرسائل من قبل الطرف الآخر وتوقيت قراءتها أيضًا، وذلك من خلال الضغط على نص الرسالة وسحبها بالإصبع إلى الجهة اليسرى.
- إلغاء حفظ الصور والفيديوهات: يعاني الكثيرون من امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب الفيديوهات وصور الواتساب التي يتم تنزيلها تلقائيًا، تم التغلب على هذه المشكلة في الواتس اب الجديد، من خلال الضغط على الإعدادات وإلغاء تفعيل رؤية ملفات الوسائط المتعددة.
يوجد عدد آخر من المميزات التي يمكن الاستفادة منها في واتس اب الجديد، والتي من أبرزها ما يلي:
- إخفاء الظهور الأخير: يرغب البعض في إخفاء توقيت آخر اتصال لهم على تطبيق WhatsApp وهو أمر بسيط للغاية، كل ما يتم فعله هو الانتقال إلى الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم إلغاء تفعيل آخر ظهور، مع العلم أنه يمكن إخفاء الظهور لجميع جهات الاتصال أو تحديد البعض فقط.
- علامة على الرسائل الغير مقروءة: يتم الضغط طويلاً فوق الرسالة التي لم يتم قراءتها بعد، واختيار وضع علامة كغير مقروءة، هذه الميزة تساعد في عدم نسيان الإطلاع على بعض الرسائل.
- الرسائل الصوتية: يستطيع المستخدم مراجعة الرسائل الصوتية التي قام بتسجيلها قبل القيام بإرسالها.
- النغمات المخصصة: هذه الخاصية تعد من أهم مزايا وخصائص واتساب ، حيث تُمكن المستخدم من معرفة الشخص الذي يقوم بإرسال رسالة له دون الإمساك بالهاتف الخاص به، وذلك من خلال النغمة الشخصية التي تم تخصيصها له، كل ما يتم فعله هو الدخول على الدردشة والضغط فوق الاسم وتفعيل خاصية نغمة مخصصة واختيار النغمة المرغوب بها.
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